Комод от производителя: от винтажа до современного стиля

Как выбрать комод согласно нужному нам функционалу?

В спальне мы привыкли использовать комод для хранения постельных принадлежностей и белья. Он, как правило, имеет большие размеры. Но высокий и средний комод можно прекрасно использовать как туалетный столик, повесив на стену за ним большое зеркало, и хранить внутри все необходимые предметы по уходу за собой. Низкий комод с небольшим количеством ящиков лекго заменит прикроватную тумбу.

Детский комод идеален для хранения детских вещей. Ребенок может пользоваться нижними ярусами комода и самостоятельно складывать и доставать свои вещи. Ну а пока малыш совсем маленький, высокий и широкий комод послужит пеленальным столиком. Большое многообразие комодов для детской найдете в ООО «ДИВАН ТРЕЙД».

В интерьер гостиной комод впишется и как дополнительное место хранения одежды, и как подставка под телевизор.

Для прихожей обычно выбирают узкие и высокие комоды. Там хранят обувь, уходовые принадлежности, зонты, перчатки и шапки.

Небольшой комод в ванной послужит дополнительным местом хранения для полотенец, чистящих средств и туалетных принадлежностей.

Из каких материалов изготавливают современные комоды?

● массив дерева. Самой дорогостоящей считается мебель, выполненная из массива дерева. Мебель выглядит добротно и дорого и является более долговечной.

● ЛДСП — более экономный вариант материала и самый распространенный. Ламинированное покрытие предполагает много цветовых решений. Является износостойким и довольно влагоустойчивым.

● МДФ — При его производстве не используется клей. Соответственно, материал корпуса МДФ не имеет никаких токсичных выделений.

● пластик. Преимущества: разнообразная палитра, возможность разнообразного декорирования, неограниченный срок службы.

Стилевые решения комодов

Комод можно подобрать под любой интерьер. Комоды бывают с распашными дверцами, внутри которого расположены полки, с выдвижными ящиками и комбинированные. На стилевое решение влияет фурнитура комода. Комод может быть с изящными ручками и на ножках в стиле винтаж, с ручками в современном стиле или совсем без них согласно стилю хай-тек. Фасад ящиков может быть гладким, с резными фигурами или даже с витражом.

Приглашаем ознакомиться с каталогом магазина Диван. ру, в котором представлены модели комода любых стилевых решений.

Реклама. LdtCKFJpX