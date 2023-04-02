Невозможно переоценить роль детской книги в формировании личности. Книга — наш верный друг с детства, который всегда научит новому, окунёт в удивительный мир увлекательных путешествий и интересных открытий. Посредством чтения ребёнок формирует мышление, воображение, грамотную речь. Детская книга не только воспитывает каждого малыша в отдельности, но участвует в создании нравственного и интеллектуального облика целых поколений. Какие проблемы существуют сегодня в детской литературе? Об этом и другом — беседа корреспондента газеты «Ингушетия» с одним из самых известных и популярных авторов детских книг в республике, народным писателем Ингушетии Лейлой Тамасхановой.

— Лейла, скажите, какие недостатки Вы видите в сегодняшней детской литературе?

— В настоящее время, с развитием общества и страны в целом, мы практически не замечем недостатков в книгах. Зайдя в любой книжный магазин, мы видим сотни книг различных жaнров литературы. Их авторы, тaкже, разнообразны. Срaзу мы и не зaмечаем, что несмотря на всё обилие, представленное для нашего выбора, почти малое количество занимает детская литература. Некоторые могут отнести к детской литературе фантастику, но это будет не совсем верно, поскольку, нередко, фантастика пагубно влияет на внутренний мир ребёнка, способствуя расшатыванию его психики. Детская литература, прежде всего, должна быть направлена на нравственное, интеллектуальное, эстетическое развитие детей. Именно, книга играет здесь огромную роль. Именно детская литература питает ум и воображение ребенка, открывая ему новые миры, образы и модели поведения, являясь мощным средством духовного развития личности. Вхождение ребенка в книжную вселенную происходит в первую очередь с помощью литературы, специально созданной для детей. К сожалению, в наш век всепоглощающей цифровой реальности и медийных технологий, книге становится всё сложнее конкурировать с мультфильмами и компьютерными играми, которые позволяют увидеть красивую сюжетную картинку сразу, не приводя в полной мере в работу мышление и воображение. Родители, чтобы отдохнуть и освободить время для домашних дел, часто сами прибегают к помощи виртуальных помощников. Конечно, просмотр мультфильмов — дело интересное и нужное, но не стоит забывать: ничто в полной мере не заменит чтение. Это захватывающее приключение, которое взрослый может разделить с ребёнком, найти на страницах книг важное, поучительное, по-настоящему ценное.

— Почему то, считается, что у нас в республике мало хороших детских книг. Вы согласны с этим утверждением?

— «Хорошего» в человеческом обществе всегда кажется мало в т. ч. и книг. На эту тему можно много и бессмысленно рассуждать, убеждать себя и других, что детской литературы мало, потому что она обязана утверждать ценности, учить добру, а понятий о добре мало сегодня даже во взрослой литературе, потому что она занята утверждением не ценностей, а брендов. Все это верно. Однако детская литература как раз не должна в лоб утверждать ценности. Воспитывать ребенка посредством любой книжки совершенно бесполезно: если она хорошо написана, добро утверждается в ней автоматически. Поэтому я ратую за то, чтобы писали для детей, как можно большее число авторов. Время отделит зерна от плевел.

— Трудно ли писать для самых маленьких читателей?

— Писать для детей — дело не простое. Ребенок никогда не станет читать книгу предсказуемую: ему ненавистен запрограммированный результат. Ему интересна тайна, а нет большей тайны, чем непредсказуемое поведение хорошо выдуманного героя. Наряду с недостаточным количество книг для маленьких читателей, постоянно существует голод на современные повести, романы для подростков, в которых они бы узнавали себя, сегодняшний мир. И книги эти были бы не поверхностным чтивом, а писались так, чтобы читатели вместе с персонажами совершали нравственные открытия, страдали и познавали счастье жизни.

— Вы, насколько мне известно, единственный автор в республике, кто пишет для детей, как на русском, так и на ингушском. Считаете это важно — двуязычие в писательском творчестве?

— Уверена, что писатели только выиграют, если будут писать на обоих языках. Тем более, что судьба распорядилась так, что все мы живем в русскоязычной среде и она не является для нас чужеродной. Ингушский писатель или поэт, попробовав писать для детей на русском, может найти в этом языке то, чего в нем не видят его носители, наполнив свое творчество новыми яркими красками, притягивающими детей. Великая русская литература давно признана человеческим сообществом всемирным достоянием и памятником культуры, многие ее произведения входят в золотой фонд мировой литературы. Поэтому не стоит стесняться перенимать и переносить любые ее формы и литературные приемы на наш родной язык, который только обогатится этим. Другая проблема многих наших авторов в том, что они не особо погружаются в детскую психологию, которая не воспринимает сложные образы. Конечно же, нельзя не упомянуть и огромные сложности с изданием авторами своих литературных трудов, которые каждый из них, зачастую, решает сам, находя, если повезет, спонсоров и меценатов. Это тоже отнимает много моральных сил. В этом смысле мне, к счастью, везло: республиканские власти всегда шли мне навстречу в финансировании моих работ. К примеру, в издании последней книжки сказок на ингушском языке неоценимую помощь мне оказал Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, за что я ему безмерно благодарна.

— Считаете ли Вы, что добротная детская литература на ингушском, сможет предотвратить беду, разворачивающуюся на наших глазах? Речь о сохранности ингушского языка, который постепенно вымывается из каждодневного общения.

— Это, конечно, серьезная беда. И, к сожалению, корни ее намного глубже, чем кажется на первый взгляд. Литература может только способствовать приостановке этого губительного процесса. Казенщина, различные мероприятия, проекты и программы, безусловно, отчасти помогают минимизировать эту проблему, которая кроется, прежде всего, в семье. Однако, считаю, что ее решение необходимо, главным образом, отдавать в руки тех, кому доверяет народ. Например, можно было бы бросить клич: с сегодняшнего дня говорим и общаемся целый месяц лишь на ингушском. Дома, на работе, во время отдыха — везде. Если не знаешь каких то слов или с трудом их вспоминаешь — просто молчи. Подобный призыв мог бы прозвучать из уст авторитетных людей, которых мы все ценим и уважаем. Уверена, что большинство наших жителей подхватило бы такую веселую, познавательную и увлекательную инициативу. Как бы то ни было, лично я уповаю на то, что ингуши сохранили свой язык и в более тяжелых ситуациях. Поэтому, надеюсь, мы пронесем его и дальше, сквозь века, передавая новым поколениям.