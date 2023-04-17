МегаФон на треть ускорил мобильный интернет в Ингушетии

Это стало возможным благодаря модернизации сети LTE в республике. В результате проведенных инженерами компании работ увеличилась емкость сети и выросла скорость передачи данных.

С начала 2023 года абоненты МегаФона в регионе уже скачали из Сети свыше 9 тысяч Тбайт информации. Для сравнения видео такого объема в качестве 4К можно смотреть непрерывно в течение 140 лет. Максимальная онлайн-активность зафиксирована в Назрани — на этот город приходится почти четверть всего онлайн-трафика. На втором месте Малгобек с показателем 11%, на третьей строчке Карабулак — 10%.

«Ежегодно объем мобильного интернет-трафика в нашем регионе растет от 25 до 35%. При этом скорость онлайн-доступа остается важнейшим показателем для пользователей. Поэтому мы сосредоточили свои усилия на увеличении емкости сети. Технические работы прошли в тех населенных пунктах, где мобильный интернет наиболее востребован нашими абонентами. Всего модернизация сети затронула 19 городов и сел республики», — комментирует директор МегаФона в Ингушетии Залимхан Акиев.

Работы по увеличению емкости сети завершены на 100% базовых станций четвертого поколения. В итоге сеть теперь способна пропускать до 30% больше трафика.

По данным независимого исследования компании Ookla лидером по скорости передачи данных в Ингушетии является МегаФон. Медианная скорость скачивания информации из сети у оператора превышает 34 Мбит/сек. — это на 28% быстрее, чем у ближайшего конкурента. Выводы сделаны на основе 2 тысяч тестов, проведенных абонентами всех провайдеров мобильной связи в регионе в 1 квартале 2023 года.

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