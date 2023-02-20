Одна из таких историй, рассказанная в мои школьные годы учителем истории гимназии № 1 г. Назрани Далаковой Маккой Гамидовной о своей бабушке по материнской линии Лизе Курсикевой, до сих пор свежа в моей памяти...

Самопожертвование всегда было отличительной чертой ингушской женщины, особенно ярко проявленной представительницами старшего поколения в годы депортации. Ярким примером тому поступок, а справедливее будет сказать подвиг Лизы Курскиевой.

Всё, что могла дать эта женщина своим детям, был кусок чурека и курдюка. Они не знали, сколько проведут времени в дороге, и поэтому нужно было экономить. Через несколько дней после того, как поезд тронулся с Кавказа, мать Макки Гамидовны — Льянова Банати Генезовна, заметила, что её мама, Лиза Курскиева, ослабела и очень сильно похудела.

Дочь проследила за матерью и поняла, что она не ела уже несколько дней. Что ту скромную еду, которая у неё была, свою порцию она отдавала больному брату мужа — Къосаму, с которым оказалась в дороге и у которого не было поесть даже этого. Дочь не оставила маму в покое, пока она не согласилась делить вместе с ней их скромную пищу.

После того, как мужчина узнал, что женщина отдавала ему свой последний кусок еды, а сама оставалась голодная, осознанно понимая, что вместе с ней отдаёт и свои жизненные силы, его глаза увлажнились, было видно, что ему тяжело от этой мысли...

От всего сердца, искренне он пожелал ей большого, праведного и счастливого потомства. Ему самому не суждено было пережить тяжелые годы депортации и вернуться домой на родину. В ссылке его не стало. Но мольба его была принята Творцом, и Лиза Курскиева прожила очень долгую жизнь, понянчив много внуков.

Как милосердно и благородно поступила эта ингушская женщина в столь нелёгкий час, когда выбор в буквальном смысле стоял между жизнью и смертью. Что это, если не подвиг?