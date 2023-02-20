Депортация

История Лизы Курскиевой

Милосердие и самопожертвование ингушской женщины в годы депортации

0
Льянова Банати Генезовна, дочь Лизы Курскиевой. Фото: семейный архив

Сколько бы ни прошло лет, но наступление февраля всегда напоминает ингушам о трагедии всего народа 79-летней давности... Уже и нет в живых многих из тех, кто в осознанном возрасте видел те черные дни. Но память народа жива, и сегодня молодые пересказывают истории своих дедушек и бабушек, прадедушек и прабабушек, выселенных Сталиным 23 февраля 1944 года.

Одна из таких историй, рассказанная в мои школьные годы учителем истории гимназии № 1 г. Назрани Далаковой Маккой Гамидовной о своей бабушке по материнской линии Лизе Курсикевой, до сих пор свежа в моей памяти...

Самопожертвование всегда было отличительной чертой ингушской женщины, особенно ярко проявленной представительницами старшего поколения в годы депортации. Ярким примером тому поступок, а справедливее будет сказать подвиг Лизы Курскиевой.

Всё, что могла дать эта женщина своим детям, был кусок чурека и курдюка. Они не знали, сколько проведут времени в дороге, и поэтому нужно было экономить. Через несколько дней после того, как поезд тронулся с Кавказа, мать Макки Гамидовны — Льянова Банати Генезовна, заметила, что её мама, Лиза Курскиева, ослабела и очень сильно похудела.

Дочь проследила за матерью и поняла, что она не ела уже несколько дней. Что ту скромную еду, которая у неё была, свою порцию она отдавала больному брату мужа — Къосаму, с которым оказалась в дороге и у которого не было поесть даже этого. Дочь не оставила маму в покое, пока она не согласилась делить вместе с ней их скромную пищу.

После того, как мужчина узнал, что женщина отдавала ему свой последний кусок еды, а сама оставалась голодная, осознанно понимая, что вместе с ней отдаёт и свои жизненные силы, его глаза увлажнились, было видно, что ему тяжело от этой мысли...

От всего сердца, искренне он пожелал ей большого, праведного и счастливого потомства. Ему самому не суждено было пережить тяжелые годы депортации и вернуться домой на родину. В ссылке его не стало. Но мольба его была принята Творцом, и Лиза Курскиева прожила очень долгую жизнь, понянчив много внуков.

Как милосердно и благородно поступила эта ингушская женщина в столь нелёгкий час, когда выбор в буквальном смысле стоял между жизнью и смертью. Что это, если не подвиг?

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Гимназисты из Назрани выиграли региональный этап шахматного турнира от «Движения первых»
Воспитанники Долаковской спортшколы стали призерами регионального турнира по вольной борьбе
Воспитанники ингушской школы бокса успешно выступили на первенстве Москвы и Московской области
За десять лет численность населения Ингушетии увеличилось на 97 тыс. человек
Жителя Ингушетии будут судить за попытку сбыть более 40 граммов героина
Жительница Ингушетии объявлена в розыск за содействие террористам
В селе Кантышево Ингушетии проверили щитовые дома на пожарную безопасность
В Назрани состоится первенство Ингушетии по боксу среди юношей
К очередной годовщине депортации народа в музее ИЗО Ингушетии открылась выставка Дауда Ахриева
Два человека пострадали при столкновении иномарок в Ингушетии
Жителей Ингушетии предупреждают о мошенничестве на фоне трагедии в Турции и Сирии

Главное

Яндекс.Метрика

 