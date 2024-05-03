Глава Ингушетии поздравил жителей КЧР с днем возрождения карачаевского народа

«Карачаевцы так же, как и ингуши, прошли полный тягостей путь спецпереселенцев. Там, в далеком Казахстане и Средней Азии, наши узы братства и дружбы стали еще теснее. Депортация стала для карачаевцев и ингушей испытанием, которое научило их выживать, не теряя человеческого достоинства. Все пережитые нашими народами тяготы сделали нас только сильнее и гуманнее», — отметил руководитель субъекта.

Он подчеркнул, что искренне рад за братский карачаевский народ, который живет на своей исторической родине и вносит плодотворный вклад в социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесии.

«Несмотря на политические и экономические сложности, которые переживает сегодня наша страна, республика благополучно развивается. Здесь строятся новые объекты, активно развивается туризм, культурная жизнь насыщена новыми творческими проектами, много внимания уделяется духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодого поколения. В Ингушетии гордятся и радуются успехам Карачаево-Черкесии и искренне желают республике благополучия и процветания», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, в КЧР 2 ноября считается днем депортации карачаевского народа, а 3 мая — днем возрождения в память о первом эшелоне, прибывшем в 1957 году в Черкесск с возвратившимися на родину карачаевцами.