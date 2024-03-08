Махмуд-Али Калиматов выразил слова поддержки депортированным 80 лет назад балкарцам

«Это общая боль, которая особенно нас сближает. Балкарцы достойно прошли через все испытания и вернулись на свою родину сильными и сплоченными. Сегодня они живут в благополучной и процветающей Кабардино-Балкарии и вносят свой вклад в развитие региона», — отметил руководитель субъекта.

По его словам, руководство страны уделяет много внимания регионам СКФО, заинтересованно помогает создавать качественную социальную инфраструктуру, внедряет передовые образовательные технологии, чтобы они могли успешно интегрироваться в современный мир.

«Национальная политика Президента России Владимира Путина ведет все народы страны к укреплению дружеских связей, к единству и взаимной поддержке. Искренне желаю всем жителям Кабардино-Балкарии мира, счастья и любви. Пусть вашу жизнь ничто не омрачает», — подчеркнул Глава Ингушетии.

Напомним, 8 марта 1944 года в течении двух часов население балкарских сел было погружено в грузовые машины. Депортации подверглись все без исключения: активные участники Гражданской и Отечественной войн, инвалиды войны, даже прикованные к постели, дети, жены. «Вина» депортируемого определялась исключительно балкарским происхождением. К местам нового поселения в Среднюю Азию в 14 эшелонах было отправлено около 38 тыс. балкарцев.

Ранее, 23 февраля того же года были сосланы в Казахстан и Киргизию ингуши и чеченцы.