Как сообщили газете «Ингушетия» в Минобрнауки республики, груз включает в себя информационные стенды, учебники и художественную литературу для обеспечения школ. Основная цель — поддержать учащихся и педагогов Токмакского района. Помощь собрана Министерством образования и науки Ингушетии. Отмечается, что все пожелания новых регионов при сборе благотворительного груза были учтены.

«Мы отправим, в том числе, и учебники для учащихся 1-4 классов на украинском языке. Накануне во всех школах республики прошла благотворительная акция «Дети детям». В рамках этих мероприятий была собрана художественная литература для школьных библиотек Токмакского района. В соответствии с потребностью, которую они нам представили, мы подобрали литературу в рамках учебной программы. Хочу выразить искреннюю благодарность в первую очередь нашим учащимся, педагогическим коллективам, родителям, всем, кто участвовал в этой акции и оказал помощь», — подчеркнула Фатима Картоева, главный специалист отдела общего и среднего образования Минобрнауки Ингушетии.

Ранее соглашение о сотрудничестве было подписано между Ингушетией и Токмакским районом Запорожской области, чтобы помогать образовательным организациям с учебно-методической литературой и оформлением пространства в учебных заведениях.

Отмечается, что Ингушетия не так давно отправила в Запорожье более 40 тонн гуманитарного груза, в том числе школьные принадлежности и игрушки для самых маленьких жителей Токмакского района. Помощь была распределена между школой № 2 и детским садом в г. Молочанске.

«Уверен, что это поможет юному поколению освобожденных территорий развиваться и познавать мир вокруг себя, не ощущая нехватку в учебном процессе, — отметил глава республики Махмуд-Али Калиматов. — Мы осознаем, что люди, проживающие на территориях, где недавно происходили бои, особенно нуждаются в нашей помощи, включая гуманитарную помощь».

Кроме этого, Ингушетия принимала спортсменов из Токмака на сборах по вольной борьбе. Они проходили на базе республиканского спортивно-тренировочного центра «Мужичи». Борцы вместе с тренерами и сопровождающими — в общей сложности 36 человек — прибыли в республику 9 августа текущего года и пробыли там две недели. Помимо спортивной программы для них были подготовлены и культурно-развлекательные мероприятия.

По плану работ по восстановлению инфраструктуры и жилья на 2023-2025 годы на территории Токмакского района Запорожской области в текущем году Ингушетия также планирует заменить водовод протяженностью 600 метров на ул. Новая в г. Молочанске. Работы будут произведены силами местной организации, созданной при Молочанской администрации МУП «Венеция», сообщили в правительстве региона. Минстрой РИ также примет участие в сборе очередной партии гуманитарной помощи, организовав предоставление необходимых строительных материалов для восстановления инфраструктуры района (цемент, строительный песок и др.).

Напомним, после вхождения в состав России новых регионов Президент Владимир Путин поручил другим регионам взять шефство над отдельными районами территорий, чтобы помочь им в скорейшем восстановлении.