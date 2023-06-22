Больше половины юношей и девушек (53%) признались, что к такому шагу их подтолкнуло желание финансовой независимости, что неудивительно. Около трети опрошенных (29%) побудительным мотивом назвали достижение определенной цели, на которую нужны деньги. Мыслится, что их не так много: обычно у нас это свадьба, строительство дома, покупка машины, а с недавних пор — оплата учебы...

У около четверти респондентов (23%) благородное основание, чтобы идти зарабатывать: они хотят помочь родителям. Чуть меньше (22%) пытаются содержать себя. Среди причин фигурирует и весьма многозначительный ответ: чтобы с пользой занять личное время. Таковых набралось 21%. Малое число (всего 2%) ответили без обиняков — родители заставили, другие причины озвучили 7%.

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