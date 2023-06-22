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Молодежь Ингушетии мечтает о финансовой независимости

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Инфографика от hh. ru

Российская компания интернет-рекрутмента HeadHunter (hh. ru) в ходе исследования рынка труда Ингушетии и в целом в СКФО выяснила причины, по которым молодые люди до 18 лет пошли работать.

Больше половины юношей и девушек (53%) признались, что к такому шагу их подтолкнуло желание финансовой независимости, что неудивительно. Около трети опрошенных (29%) побудительным мотивом назвали достижение определенной цели, на которую нужны деньги. Мыслится, что их не так много: обычно у нас это свадьба, строительство дома, покупка машины, а с недавних пор — оплата учебы...

У около четверти респондентов (23%) благородное основание, чтобы идти зарабатывать: они хотят помочь родителям. Чуть меньше (22%) пытаются содержать себя. Среди причин фигурирует и весьма многозначительный ответ: чтобы с пользой занять личное время. Таковых набралось 21%. Малое число (всего 2%) ответили без обиняков — родители заставили, другие причины озвучили 7%.

Добавим, что HeadHunter (hh. ru) — крупнейшая российская компания интернет-рекрутмента, развивающая бизнес в России, Белоруссии, Казахстане. Клиентами HeadHunter являются свыше 515 тыс. компаний. Обширная база соискателей на hh. ru содержит более чем 55 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий превышает 933 тыс. Компания занимает третье место в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников. Крупнейший актив компании — сайт hh. ru.

 

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