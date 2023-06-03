На рев «железных коней» приходили как пожилые горожане, так и детишки. Мотоциклы различных моделей привлекали внимание даже представительниц прекрасной половины человечества. «Амазонки» с любопытством осматривали выставленные в ряд байки, интересовались мощностью транспортных средств.

Мужчины, на первый взгляд, с суровым видом и бородами, оказались доброжелательными и очень вежливыми, горные байкеры не отказывали детям в просьбах покатать их с ветерком по площади у ДК. Тем самым участники мотопробега подарили юным любителям мотоциклов массу эмоций, положительный заряд на долгое время и праздничное настроение.

Поприветствовать многочисленных гостей пришли мэр города Аслан Умаров, четырехкратный чемпион мира по карате, чемпион России по боевому самбо и боец ММА, председатель горсовета Ингисхан Оздоев.

Стоит отметить, что в мотоспорте представители культуры, СМИ и бизнес-сообщества, люди разных возрастов, с разными характерами и социальным положением. Они с детства любят свободу, дорогу и, конечно же, «железных коней». У байкеров мотоцикл является частью образа жизни. Характерной особенностью является объединение с единомышленниками на основе этого образа жизни.

Аксакалом байкерского движения Ингушетии можно назвать режиссера кино и телевидения, гендиректора киностудии «Латор», кинодокументалиста Магамеда Амерханова, который в этом деле на протяжении 30 лет.

«Все мальчики в детстве начинают интересоваться мотоциклами, техникой, различными машинами, у кого-то это развивается. Мне нравится сама езда, а не скорость, само удовольствие от передвижения, скорость не имеет значения. Слава Всевышнему, погода сегодня благоволит, не жарко, все прекрасно. Знаю почти всех, кто собрался здесь, мы с ними дружим долгие годы, общаемся. Все люди объединяются вокруг чего-то, по интересам. Мы все за здоровый образ жизни. Надо понимать молодежи истинные ценности жизни. Все, что есть в этом мире, лучше чем наркотики. Как вы сами видите, в основном здесь все взрослые, у них нет никакого интереса к наркотикам, негативным привычкам, люди сформировавшие, серьезные», — сказал Амерханов.

Как сообщил корреспонденту газете «Ингушетия» президент мотоклуба «Эрзи» Осман Эгиев, многие мотоциклисты откликнулись на приглашение, в Ингушетию приехали байкеры из северокавказских регионов, которые бывали здесь и раньше.

«Мы анонсируем мероприятие в соцсетях, чтобы приехали байкеры из соседних регионов. Из-за погоды нельзя определить день заранее. Для бывалых мотоциклистов дождь, град — не проблема. Переживаем больше за новичков, которым сложнее передвигаться в условиях плохой видимости и скользкого асфальта. Если посмотреть по календарю, это первая «сухая» субботу в Ингушетии. Мы передвигали сроки открытия сезона, дошли до лета, в прошлом году в мотопробеге участвовали представители Дагестана, Северной Осетии, Чечни, Кабардино-Балкарии, были ребята из Ставропольского края. Мы не хотели, чтобы они попали под дождь, чтоб не подвести их, главное для нас — не количество участников акции, а их безопасность, за несколько дней прогноз показывал стабильную погоду, мы ориентируемся на это», — сказал Эгиев.

Организатор мотопробега заверил, что все проедут на небольшой скорости — 70-80 километров в час.

«Первый в регионе мотоклуб «Эрзи» существует 11 лет, вот уже третий года я являюсь президентом, хотя в байкерской жизни я относительно новый человек. Они раньше не охватывали все города республики. Но мы новой командой решили проехаться по всем городам Ингушетии, тронемся из Сунжи. В прошлом году выезжали из Магаса, остановились в Сунже на ипподроме, а на этот раз конечный пункт — Магас. Дело в том, что с 16 до 18 часов у нас там показ фильма в центре культурного развития. В прошлом году представители «Эрзи» ездили до Архангельска, за три недели преодолели 10 тысяч километров, пробег «С южных гор до северных морей». Там снимался фильм, который покажут в Магасе. Нам предоставили кинотеатр, вход свободный, поэтому решили в этом году остановку сделать в ингушской столице. Трогаемся из Сунжи, едем в Карабулак, на центральном перекрестке выезжаем направо на холмы, по холмам направимся в сельское поселение Средние Ачалуки и Малгобек, там совершим остановку, сделаем намаз, пообедаем, оттуда разворачиваемся и уже через Верхние Ачалуки двинемся в Назрань и Магас. У башни Согласия остановка на час, там тоже мероприятие. Потом переместимся в центр культурного развития, после показа фильма ребята разъедутся», — рассказал президент клуба.

Кроме того, Осман Эгиев рассказал корреспонденту газете «Ингушетия» о жёстких требованиях при приеме в состав клуба.

«В клубе достаточное количество ребят, нет совсем молодых, все состоявшиеся, семейные люди, которые работают, представили разных профессий, бездельников, тунеядцев и алкоголиков в нашем клубе точно нет. Прием в наши ряды — сложная процедура, требования жесткие, можем принять нового человека только при стопроцентной поддержке членов клуба при голосовании, если даже один выступит против, то обычно мотоциклиста не берут. Даже в если принимают в виде исключения, то только на пробные период один- два года, опытные байкеры присматриваются к ним, если нет замечаний, то они становятся полноправным членами мотоклуба. То есть, попасть нелегко в наши ряды. Этот вид спорта не терпит наркоманов и алкоголиков, они остаются на обочинах, как правило, это транспорт повышенной опасности, здесь все — таки чуть ошибся и ты улетел, либо продаешь «железного коня» , либо долго восстанавливаешься. У нас так же, как и у лыжников. Среди лыжников все ребята хорошие доброжелательные, бывает взаимопомощь на дорогах. Когда-то жил в Москве, на эти вещи смотрел по-другому, тоже думал о мотоциклистах «Вот бездельники, делать им нечего», а сейчас сам получается на этой стороне, все не так», — сказал Эгиев.

Перед началом автопробега организаторы провели профилактические беседы с байкерами. Особое внимание уделялось использованию специальных средств защиты — мотошлемов, наколенников и налокотников, перчаток, специальной одежды и обуви, а также соблюдению скоростного режима для предотвращения ДТП.

4 июня Ингушетия будет отмечать День республики. К этому событию подготовлено около 100 мероприятий: праздничные концерты в домах культуры, выставки, творческие конкурсы, спектакли, круглые столы, фестиваль с участием коллективов народных промыслов и другие.

Местом проведения главного торжества станет центральная площадь перед ДК в Сунже. В День республики в регионе будут праздновать вековой юбилей газеты «Сердало». Тожественные мероприятия в честь юбилея издания, в том числе грандиозный праздничный концерт, пройдут в самом крупном в регионе Доме культуры.

Напомним, 4 июня 1992 года Верховным Советом РСФСР был принят Закон об образовании Ингушской Республики (Республики Ингушетия) в составе России.

1 мая 1923 года во Владикавказе вышел первый номер общенациональной газеты «Сердало».