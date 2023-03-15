Также нельзя забывать, что на самочувствие весной непосредственное влияние оказывает рацион питания, состоящий в основном из продуктов, которые после зимы теряют свою пищевую ценность.

В силах ли мы помочь себе в подобных ситуациях? С таким вопросом мы обратились к практикующему иммунологу Мадине Чаниевой, которая для начала подробно разъяснила нашим читателям, каким должен быть рацион питания весной.

«Как известно, более 65% людей весной испытывают дефицит витаминов С, Е и А, которые нейтрализуют свободные радикалы и облегчают работу иммунной системы, — говорит доктор, — и именно этот фактор является причиной обострения многих хронических заболеваний, влекущих за собой серьезные проблемы со здоровьем. И тут необходимо построить правильный рацион питания с соблюдением всех рекомендаций специалистов, которые выделяют три основные причины, вызывающие плохое самочувствие весной. Но прежде всего это сезонная разбалансировка эндокринной системы, которая отвечает за выработку гормонов.

Нельзя также забывать, что весной организм человека перестраивается на новую климатическую волну, что вызывает определенную сложность. Мы и без того уставшие после зимы, а тут еще и такая перестройка. Что мы имеем в итоге? Откровенно говоря, ничего хорошего. И первый минус весны — это ослабленный иммунитет, который необходимо укреплять, если мы хотим быть здоровыми. А как я упомянула вначале, для этого в первую очередь надо иметь полноценный рацион питания, который должен включать в себя большое количество овощей и фруктов, богатых растительной клетчаткой, которые привычны организму. Дело в том, что организм лучше и быстрее усваивает привычные и хорошо знакомые ему продукты питания. Например, картофель, морковь, свеклу, капусту, яблоки. Обязательно нужно включить весной в свой рацион квашеные и соленые овощи, а также пить различные ягодные морсы.

Безусловно, в весеннем меню должны присутствовать не только овощи и фрукты, но и мясные и рыбные блюда и много разной зелени, потому как именно весной, как никогда раньше, нашему организму необходимы белки для нормального роста и полноценного функционирования всей системы. Учитывая то, что организм человека в начале весны испытывает определённый физиологический стресс, специалисты не рекомендуют сидеть на диетах.

Также для здорового иммунитета необходимы минеральные вещества, которые в большом количестве содержатся в зеленых овощах и фруктах. Использовать в пищу нужно также листовой салат, капусту, брокколи и спаржу. Если говорить о микроэлементах, то их в достаточном количестве можно найти в цинке и селене. Соответственно, цинк содержится в морепродуктах, мясе, орехах, яйцах, сыре и зерновых, а селена достаточно много в печени, в тех же морепродуктах, почках и различных злаках.

Помимо всего прочего, я хотела бы отметить, что в начале весны нужно соблюдать режим дня, больше гулять, вовремя ложиться спать и беречь нервную систему от чрезмерных нагрузок. Ведь давно уже доказано, что стрессы и переживания крайне негативно сказываются на иммунной системе и способны ещё больше усугубить её дисбаланс.

Конечно, более уязвимы люди, страдающие такими болячками, как сахарный диабет, сердечно-сосудистые, онкологические и другие заболевания, и таким категориям пациентов очень важно соблюдать строгий контроль над собой и вести профилактические мероприятия. Всегда необходимо помнить, что вредные привычки, нездоровое питание и недосыпание ослабляют защитные свойства организма».