Депортация

Эхо депортации

Мухарбек Мейриев: «Из большой семьи в тринадцать человек, домой вернулось четверо»

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Мухтар Идрисович Мейриев

Мухарбек Мейриев родился уже в депортации, и не может помнить день высылки, дорогу и тяжёлое бремя испытаний, что выпало на долю людей, в одночасье лишившихся родины по воле ненавистного Сталина и его клики. «Но мы прошли этот путь уже по возвращению домой, на родину, — говорит он, — прошли если не всё, то многое из того, что выдержало наше старшее поколение».

Воспоминания Мухарбека Мейриева:

Моя семья до высылки проживала в селении Ангушт. Нас, как и всех ингушей и чеченцев, депортировали 23 февраля 1944 года. Из тринадцати человек, это родители и одиннадцать детей, домой на родину в 1957 году вернулись четверо: два сына и две дочери. От голода, холода и болезней один за другим покинули они этот бренный мир и остались похороненными на чужбине.

Мой отец Мухтар Идрисович с мамой Лейлой Тасботовной Мусиевой поженились в 1951 году, и как только ссыльным разрешили вернуться на родину, собрали свои пожитки, и отправились домой. На тот момент нас в семье было восемь человек — родители, дядя и две тёти, которые ещё не успели обзавестись семьями, и трое малолетних детей, старшим из которых был я.

Мне было шесть лет. Помню, на вокзале было много людей. Все мечтали, как и мы, скорее вернуться домой, добраться до родного Кавказа, по которому истосковались за тринадцать лет изгнания. Видимо поэтому мы ехали в товарном вагоне, скорее всего, была острая нехватка пассажирских поездов.

Приехали мы в родное село Ангушт. Был месяц май — весенняя распутица. Люди старшего поколения хорошо знают, что это такое, когда дороги становились непроходимыми, вследствие таяния снега и весенних дождей.

В отцовский дом нас не пустили, и не только нас, ингушей вообще не впустили на территорию родного села Ангушт, колыбели ингушского народа. (Ангушт — древнее поселение ингушей. От названия этого села произошло русское название ингушей. Возле этого ингушского села в 1770 году был подписан договор ингушей и российского посольства. Ангушт вместе с другими ингушскими сёлами Пригородного района до депортации входил в состав Чечено-Ингушской республики, но после восстановления республики в 1957 году, руководство Северной Осетии сделало всё, чтобы сохранить за собой Пригородный район, оставив потомкам глобальный территориальный спор). Мы всё же рискнули зайти в дом, в котором никто не жил, но не успели даже осмотреться, как появился председатель колхоза с милицией, и нас со своими вещами выдворили за пределы села.

Нам ничего не оставалось, как устроиться на окраине села, на пахотной земле. Но мы были не одни в своём горе. Здесь на этой, как я уже говорил, весенней распутице, в землянках и временно сколоченных из веток шалашах устроились все вернувшиеся на родину ингуши из селения Ангушт, которое осетинские власти уже успели переименоваться в селение Тарское.

Запомнил на всю жизнь первую ночь в наскоро сколоченном шалаше из ореховых веток, покрытый тентом. В эту ночь пошёл сильный ливень. На нас ручьём текло из всех дыр, которые были на старом, затрёпанном тенте. Старшие старались укрыть нас — детей, а сами промокли до ниток. Вот так нас, уставших и измотанных длинной дорогой из Казахстана, встречала родина. Но Всевышний всё видел. И мы, наперекор всем прогнозам, выжили и даже стали сильнее.

На следующий день отец, дядя, мама и две тёти начали строить землянку, в ход пошли лопаты, помогали уже обустроившиеся соседи. Из лесу привозили нарубленные ветки. А нас, детей, пока передали родственникам. Через пару дней мы заселились в свои землянки.

Вот так появился на окраине бывшего Ангушта «земляно-палаточный» городок, который основали уже ингуши, вернувшиеся из депортации. Быстро кончились запасы еды. Нас брать на работу колхоз не торопился. Власти Осетии всё ждали, что мы отступим, сдадимся и уйдём на территорию Назрановского района. Видно, хоть и жили всю жизнь с нами, плохо знали наш характер, нашу приверженность корням, нашу силу воли и стойкость характера. Силой можно одолеть физически, тем более, если власть на твоей стороне, но силой победить дух невозможно.

Стали жить. Немного укрепили и расширили наше строение. Родители и тёти вышли на работу в колхоз, как стало известно, с Москвы пришло указание срочно трудоустроить вернувшихся жителей. Но на открытом поле начинать жизнь сызнова было тяжело. После дождя не могла проехать по дороге даже повозка. Непроходимая грязь. Утопали в грязи ноги. А жить то надо. Остро не хватало дров. Рубить лес нельзя, хворостом не запасёшься, а покупать не на что. Можно было как-то на живности выйти из тяжелого положения. Но разрешали держать в приусадебном хозяйстве птиц, одну корову и пять овец. В школу ходили, но одеваться не на что, и покупать не на что. Разумеется, пропускали занятия. Педагоги, одноклассники не упускали возможности нас упрекнуть, назвать «врагами народа». Были, конечно же и человеческие отношения. Но на родной земле мы чувствовали больше враждебности, чем видели это в далёком Казахстане.

Мы прошли через всё. Выдержали. Встали на ноги. В 1964 году по тем меркам хороший построили хороший дом из дерева, обмазанный глиной. Мало-мальски обустраивали свой быт. Появилось новое селение Ангушт, рядом с нашим древним исконным поселением. Ингуши люди трудолюбивые, за пару десяток лет зажили не хуже, а даже лучше своих соседей. Подросла молодёжь, выучилась, появились свои инженеры, строители, педагоги и врачи. А им это не нравилось. Мы народ свой сохранили, несмотря на испытания. Становились сильнее и крепче. Наша семья построила в 1984 году новый кирпичный дом в Ангуште, в полтора этажа. Но пожить в нём тоже не успели. Очередное изгнание, организованное властями, пришлось на 1992 год.

Наше село, где не было ни одного выстрела, просто вытеснили боевыми снарядами в горы. Женщины, дети, старики, больные и здоровые, только что родившиеся младенцы — все, в самых нечеловеческих условиях, полураздетые, иные даже без обуви, трое суток добирались по давно забытым горным тропам в Ингушетию.

Было очень тяжело снова вставать на ноги. Но что делать. Опять отстроили новые дома. Многие вернулись в родное село Ангушт, в том числе и мои родные. Я остался здесь, в городе Сунжа, в Ингушетии.

Да, жизнь не стоит на месте. Она нас испытывает, но не ломает.

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