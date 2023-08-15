Мурад Боров из известной династии военных. Его дед Дуди Боров был офицером русской армии, участником русско-турецкой войны 1877-1878 гг., с которым бок о бок сражался и его брат Анзор Боров, прапорщик русской армии. Отец Мурада, Заурбек Темиркоевич, превзошёл своих предков по славе и доблести. Его называли львом Кавказской Туземной дивизии. Служба его началась во Владикавказе, в административном центре Терской области. Затем он выполнял почётную миссию в собственном Его Императорского Величества конвое в Санкт-Петербурге, был хорошо знаком со всеми членами царской семьи. Следующие 15 лет он служил полицмейстером в Ашхабаде. В конце 1909 — начале 1910 годов Заурбек по ложному обвинению в превышении служебных полномочий был вынужден оставить военную службу и перебраться в соседнюю Персию, где в ту пору началась гражданская война между двумя враждующими политическими силами страны за шахский престол. Заурбек Боров принимает сторону династии Каджаров и вливается в офицерский корпус верной им части персидской армии. Ему было доверено командование кавалерийской сотней, затем полком. Вскоре ему присваивают чин генерала кавалерии и поручают командование крупным кавалерийским соединением. Так, Заурбек Боров стал первым ингушом, который удостоился золотых эполет генерала Персии.

Когда в августе 1914 года на родине набирались добровольцы в Ингушский конный полк, генерал Заурбек Боров вместе со своим лучшим другом наследным принцем Персии Фазуллой-Мирзой Каджаром возвращается в Российскую империю. Два его старших сына, Султан и Измаил, в офицерском чине к тому времени уже состояли на службе в русской армии, а с началом формирования Кавказской Туземной конной дивизии оба сына, ротмистр Султан Боров, полный георгиевский кавалер, и корнет Измаил, младший офицер по службе, перевелись в Кавказскую дивизию, чтобы быть рядом с отцом и соплеменниками. Султан Боров погиб в 1916 году от полученных ран в бою с австро-германцами. Тело его было привезено в родной город Владикавказ и похоронено на родовом кладбище. Безвестной осталась судьба офицера Измаила Борова.

Еще печальней оказалась судьба Заурбека Борова. После свержения монархии полный георгиевский кавалер русской армии Заурбек Боров покидает Северный Кавказ в 1918 году. Он эмигрирует в Европу, во Францию. Он скончался в 1926 году после непродолжительной болезни. Заурбека Борова похоронили по всем канонам ислама на мусульманском татарском кладбище в Париже.

В семье Заурбека и Напи Боровых было шестеро детей: три сына и три дочери. Напи была дочерью полковника русской армии Элджи (Ижи) Джабагиева, сестрой известных братьев Висен-Гири и Магомеда Джабагиевых. Она умерла в Казахстане, в посёлке Киялы, в 1944 году, в первые месяцы депортации.

«О Мураде Борове, младшем из сыновей Заурбека Борова, мне поведал Хусейн Амирханов из с. п. Джейрах, который был с ним лично знаком, — пишет в своей статье «Потомственное благородство» в газете «Ингушетия» за 11 ноября 2015 года доктор исторических наук Зейнеп Дзарахова. — Мурад Заурбекович Боров был образованным и глубоко благородным человеком. Он родился в 1911 году. В 1934 году с отличием окончил Московский энергетический институт имени Молотова (с 2011 года это Национальный исследовательский университет «МЭИ»). Время учёбы было и временем его становления и укрепления как личности. Многое ему пришлось пережить, не имея жилья и средств для проживания в большом городе. После окончания вуза Мурада Заурбековича направляют в Азербайджан, где усиленными темпами идёт электрификация народного хозяйства. В системе электрификации он работает на Украине и в других городах великой державы. Несмотря на то, что Мурада Борова, как сына офицера царской власти особо не миловали вниманием власти, во главу угла ставились его хорошая подготовка, умение и профессионализм. Энергетики в те годы были остро востребованы во всех уголках нашей страны».

Во время Великой Отечественной войны, в июне 1942 года, военный совет Северо-Кавказского фронта принял решение о создании оборонительных рубежей между Доном и Кубанью, по Тереку, на Таманском полуострове и по побережьям Азовского и Черного морей. Одновременно намечалось возвести несколько полос заграждений общей протяженностью около 2 тысяч км. В строительстве оборонительных сооружений от Терского хребта до Сунженского был задействован и Мурад Боров. Сын потомственных военных вместе со всеми жителями Малгобека, прифронтовых сел Сагопши, Инарки и Пседах, а также жителями Пригородного района под постоянным обстрелом дальнобойной артиллерии и авиации сооружал противотанковые рвы, эскарпы и траншеи. Во многом эта подготовка поспособствовала успеху военной операции под Малгобеком, которая стала поворотным моментом в битве за Кавказ.

Но в феврале 1944 года Мурад Боров вместе с семьёй и всем ингушским народом был депортирован в Казахстан и Среднюю Азию. Спецпереселенцев в ссылке не миловали и крайне редко брали на должности. Однако профессиональные кадры были остро востребованы. Глубокие знания Мурада Борова открывали перед ним двери самых высокопоставленных чиновников. Его назначают главным энергетиком на хлебокомбинате в г. Павлодаре. Здесь его уважают и ценят, на собраниях и совещаниях к нему прислушиваются, его аргументы всегда убедительны, а производство под его началом даёт высокие результаты.

Мурад Боров не только был хорошим профессионалом и руководителем, но и добрым человеком с открытым сердцем. В таких жесточайших условиях политического режима для спецпереселенцев он всегда умудрялся заботиться о своих земляках. Кроме того, что он правдами и неправдами смог взять на работу ингушей и чеченцев, он спасал от неминуемой голодной смерти семьи депортированных, проживающих вокруг его предприятия, рискуя свободой и даже жизнью.

«Как-то мы выехали в село Ведено на приёмку новой школы, где начальником стройки — ПМК 633 треста «Сельстрой» был Мурад Боров, — вспоминает коллега по цеху, главный инженер Темирхан Кодзоев. — После официальной части к нам подошли старейшины этого села. Они узнали, что стройкой руководил тот самый Мурад, который спас их в Казахстане от голодной смерти, и пришли на встречу. «Хлебокомбинат охранялся как военный объект, был ограждён высоким кирпичным забором, — рассказывал один из них. — На вышках стояли солдаты с оружием. Под этот забор рано утром приходили мы, в основном там жили депортированные чеченцы. Мурад, прекрасно понимая, что вынести с предприятия ни муки, ни хлеба не получится, поручал двум-трём женщинам-чеченкам, работающим в цеху, выпекать прямо из воды «ольгаш» (национальный хлеб в форме лепёшек) и незаметно перебрасывать «хлеб» через забор, где его уже поджидали мы. Так он умудрялся помогать нам кормить свои семьи, — заключил старик, — и мы в своих молитвах никогда не забываем просить за него милости у Всевышнего. Ведь он рисковал своей свободой, мог на долгие годы загреметь за решетку или лишиться жизни. Это было для той власти не проблемно».

До 1958 года Мурад Боров работал на хороших должностях и в Петропавловске, и в Алма-Ате. Потом вернулся домой на родину, с первыми переселенцами. Здесь он сначала работал главным энергетиком, а позже его назначили директором Назрановского мельзавода.

«Но, как часто бывает, находились в среде высоких чиновников и те, кто не желал видеть его на должности или присматривал это место для «своих» людей, — пишет Зейнеп Дзарахова. — Так решили поступить и с Мурадом Боровым. Для отстранения его от работы в г. Грозный (столица ЧИАССР) вызвали Ахмеда Магиевича Газдиева, первого секретаря Назрановского райкома. В качестве упрёка Мураду Борову было вменено его «безбедное состояние». А между тем он жил как средний назрановец. Но у него были «золотые руки», и, как отмечали его родственники, прекрасно плёл мебель из лозы и ореховых прутьев — стулья, кресла и прочие изделия, которые придавали его домашнему уюту особый шарм.

«Такого руководителя снимать с работы я не буду. Это профессионально грамотный и по человеческим качествам благородный руководитель», — твёрдо и непоколебимо ответил Ахмед Газдиев перед всеми собравшимися. Вопрос закрыли, но на время, пока не отстранили от должности самого Ахмеда Магиевича».

Но Мурада Заурбековича знали хорошо, он не оставался невостребованным, потому как такие кадры были нужны на каждом предприятии. Вскоре он переехал в г. Грозный, куда его пригласили на должность заместителя управляющего трестом «ЧечИнгсельстрой». За время работы и были построены многие сельские объекты по всей Чечено-Ингушетии. В этот трест входили многие ПМК, работающие в Ингушетии, в их числе ПМК-432 Назрановского района, которое было задействовано в строительстве многоквартирных домов, завода «Электроинструмент», трикотажной фабрики в Назрани и разных объектов сельскохозяйственного и социального назначения.

В последние годы жизни Мурад Боров работал начальником СПМК-661 от Ставропольского треста «Совхозстрой».

Семья Мурада Борова: супруга — Клавдия Старостина, сестра известных братьев-футболистов 30-х годов прошлого столетия, которые играли в составе московского «Спартака»; два сына и дочь.

Мурад Заурбекович Боров, заслуженный строитель Чечено-Ингушетии, по рассказам знакомых, был глубоко порядочным и благородным человеком, с обострённым чувством долга и ответственности, отменным руководителем и другом каждому из своих сотрудников.

Он ушёл из жизни в 1981 году.

В 2006 году Указом президента Республики Ингушетия Мурад Заурбекович Боров за большие заслуги перед ингушским народом был награждён орденом «За заслуги».