Да, со стороны кажется, что мы относимся ко всему, что происходит вокруг нас, как временщики, главный лозунг которых «после нас — хоть потоп». Особенно это заметно в привязке к творческой составляющей нашего бытия, тому, что определяет культурный облик народа, региона. «Праздность», «бесполезность», «бесцельность» — это лишь самые безобидные эпитеты, которыми часть наших соплеменников оценивает деятельность представителей сферы искусства. Случается, что их обвиняют чуть ли не в святотатстве, покушении на религиозные основы.

— Я бы равнодушно отнесся к подобному остракизму и, возможно, принял бы его на свой счет, если бы мы с таким же рвением, праведным гневом осуждали, пресекали действиями многие негативные моменты, пустившие корни в нашем обществе, — сокрушается директор детской школы искусств г. Карабулака, член Общественной палаты России, председатель Союза художников Ингушетии Муса Мартазанов. — Скажем, ту же коррупцию, которая стала для нас практически нормой. Прямо перед нашей школой, находящейся в центре города, долгое время существовала мусорная свалка, даже части забитых животных туда скидывали. А ведь это делали мусульмане, которые отказывают нам в праве учить детей музыке, живописи, доброму и прекрасному. И как вы считаете: глядя на такое лицемерие, двойные стандарты взрослых, чему учатся дети, что впитывают, становясь взрослыми? Уверен, ничего хорошего...

Несколько слов о самой детской школе искусств, которую возглавляет Муса. Находится она в самом красивом месте города и долгие годы являла собой жалкое зрелище — полуразвалившееся здание барачного типа. Зная в общих чертах, как к таким территориям относятся муниципальные власти (спят и видят, как бы их изъять и продать) и какие цены готовы выложить за них нувориши, предположу, что директору школы пришлось противостоять серьезному напору. К слову, это мне подтвердили педагоги школы.

В прошлом году здание подверглось капитальному ремонту по линии нацпроекта «Культура». Собственно, капремонтом эти работы можно назвать с натяжкой: школу практически выстроили заново, в красивом стиле, за что директору изрядно потрепали нервы из-за пресловутого нецелевого использования средств. Тем не менее, площадей все равно недостает.

— Кабинетов все равно мало, — продолжает он. — Хотел, чтобы вместо кровли сделали монолитное перекрытие, чтобы потом, когда появятся средства, возвести второй этаж. Но, увы, не случилось. Слава Богу, хоть такое построили, и то благодаря Главе Ингушетии Махмуд-Али Калиматову, который бывал здесь до открытия. В городе проживает порядка 50 тысяч человек, и таких школ здесь должно быть как минимум две. А мы обслуживаем помимо Карабулака еще несколько населенных пунктов. Уже сейчас мы обучаем более трехсот детей в отделениях изобразительного искусства, народных инструментов, фортепиано, вокала. К огромному сожалению, приходится часто отказывать родителям в приеме детей из-за перегруженности, пытаемся объяснить им свое положение, найти приемлемые варианты. У нас во дворе есть небольшая площадка, которая, к счастью, примыкает к дороге, где нет соседей, жаждущих прихватить метр-другой от школы, и там можно построить еще одно здание. Попросил Махмуд-Али Макшариповича посодействовать в его строительстве.

Негодование у директора школы вызывает и то обстоятельство, что в населенном пункте, который называется городом, нет своего Дома культуры, здания для учреждений дополнительного образования зачастую арендуются и не пригодны для деятельности, мало квалифицированных педагогов. Вместе с тем здесь умудряются раскрывать заложенные в детях таланты, как, например, талант Абдул-Гафура Аушева, выигрывающего международные конкурсы по народным инструментам, или дарование юной художницы Хавы Шаухоловой — девочки, болеющей аутизмом и рисующей изумительные по красоте картины. А ведь принято считать, что ребенок, страдающий этим заболеванием, в принципе, не способен сосредоточиться на рисунке.

— В следующем году в регионах России, в том числе и в Ингушетии, под эгидой Минкультуры России запланировано строительство новых учреждений дополнительного образования, — говорит Муса. — Очень надеюсь, что наши власти проконтролируют эту работу. Все мы знаем, что у нас есть большая родина — Россия. И так обидно, что часто в погоне за материальными благами, сиюминутной наживой, за которую потом будет стыдно и вам и вашим детям, мы забываем о родине малой — Ингушетии.