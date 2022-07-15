Между тем, по информации Северо-Кавказстата, численность экономически активного населения за март-май этого года в регионе составила 277,3 тыс. человек, из них 197 тыс. заняты в экономике и 80,3 тыс. не имели занятия и классифицируются как безработные. Уровень общей безработицы составляет 28,8%.

Численность граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения в качестве ищущих работу, на 1 июля — 29 703 человека, из них признаны безработными 29 397, что на 12 729 человек меньше, чем в 2021 году (42 432).

Количество вакансий, заявленных работодателями, на сегодня составило 971, в связи с чем коэффициент напряженности на рынке труда составил 31 человек на одно вакантное рабочее место.

При этом на территории субъекта реализованы все 27 мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями для органов службы занятости по организации превентивного мониторинга состояния рынка труда при высвобождении работников.

Превентивный мониторинг включает в себя комплекс действий, направленных на выявление работодателей, имеющих риски увольнения трудящихся, и определение их численности. За каждым из таковых закреплено 2 персональных куратора, оказывающих индивидуальный комплекс услуг в зависимости от бизнес-ситуации в компании и положения работников.

По итогам данной работы было выявлено 352 специалиста, являющихся потенциальными претендентами на освобождение занимаемого рабочего места.

На текущий период на Единой цифровой платформе двумя работодателями внесены следующие сведения о 277 работниках, которые переведены на неполное рабочее время (в связи с сокращением объемов производимой продукции): ООО «РИАК» (производство алюминия) — 150 человек, ИП «Газикова Хяди Исламовна» (переработка и консервирование фруктов и овощей) — 127 человек.

Кроме того, властями организовано 8 консультационных пунктов на базе 8 центров занятости населения республики, проведено 6 выездов мобильных бригад на предприятия и в организации, разработано 2 индивидуальных плана мероприятий для работодателей, сформирована база вакансий для трудоустройства высвобождаемых работников — 679 рабочих мест от 9 работодателей.

Планируется, что в текущем году в дополнительных мероприятиях смогут принять участие 1058 человек, а именно: организация временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения, и предоставление возможности выполнения общественных работ гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости населения в поисках подходящей работы, включая безработных граждан.

Также в рамках реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, плановая численность участников указанного мероприятия в 2022 году составит 331 человек, общий объем средств — 19 691,20 тыс. руб.

Отмечается положительная динамика в вопросе реализации государственной поддержки в 2022 году юридических лиц, включая некоммерческие организации и индивидуальных предпринимателей в целях стимулирования занятости отдельных категорий граждан.

В этом году, согласно контрольным показателям, необходимо трудоустроить 1495 человек из числа молодежи. На 13 июля трудоустроено 1204 человека, что составляет 80,5% от планового показателя.

Кроме того, в целях реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» размещено 437 заявок (план — 1101 заявка), а также направлено на обучение 98 человек, отмечает пресс-служба Главы и правительства региона.

Напомним, что участниками первой республиканской молодежной ярмарки вакансий, прошедшей в Магасе 12 июля, стали около 1 тыс. человек, более 300 из них заполнили анкеты для трудоустройства по различным вакансиям. Мероприятие, проходившее на площади у стометровой башни Согласия, посетил Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Он ознакомился с организацией выставочных павильонов, предложениями работодателей и пообщался с посетителями ярмарки. Руководитель субъекта отметил, что присутствие на таких встречах самих представителей производственных площадок, готовых не только принять на работу, но и обучить, воспитать профессионала, дать хороший старт, важно для молодежи.

«Для начинающего специалиста огромное значение имеет первое место работы. Исполнительные власти, предприятия региона при полном взаимодействии должны создать комфортные условия для интеллектуального совершенствования, саморазвития наших ребят и девушек. Это прочная основа не только в борьбе с безработицей, но в формировании трудолюбивой, здоровой молодежи, нашего будущего», — сказал руководитель субъекта.

На площади было установлено 10 модулей, в каждом из которых располагались представители крупных организаций и предприятий региона, предлагавших соискателям свои вакансии. Это ООО «Сад-гигант Ингушетия», птицекомплекс «Южный», завод алюминиевых профилей промышленного и строительного назначения «РИАК», ГУП «Ингушское карьероуправление», образовательный центр «Максимум», швейная фабрика «4БРА» и другие.

Как сообщил председатель комитета по делам молодежи республики Адам Мальсагов, Главе Ингушетии понравилась идея проведения такого мероприятия, и потому он предложил сделать его регулярным.