Волна творческой энергии зашкаливала на мероприятии, длившемся с 29-31 июля.

«Наша сегодняшняя инклюзивная ярмарка приурочена к 30-летию ингушской региональной организации «Всероссийское общество слепых». Все мероприятия, которые проводим в этом году, мы приурочиваем к этому памятному и юбилейному дню», — рассказывает один из организаторов председатель Ингушской региональной организации «Всероссийское общество слепых» Адам Сагов.

«Организаторы: Ингушская региональная организация «Всероссийское общество слепых» и гончарная мастерская «Малх» — проект нашей организации, который был поддержан в прошлом году фондом президентских грантов. Несмотря на то, что в прошлом году он завершился, были поданы все виды отчётности, сегодня мы видим, что проект оказался устойчивым, он не стоит на одном месте, ребята развиваются и потихоньку используют свой предыдущий опыт, проводят различные ярмарки, в том числе и инклюзивные, в которых участвуют люди с ограниченными возможностями здоровья», — говорит Адам Сагов.

Особенностью данного мероприятия была его инклюзивность: на ярмарке участвовали не только ремесленники с обычными навыками, но и мастера с ограниченными возможностями здоровья.

На «Ярмарке мастеров» отразилась неповторимая многогранность талантов и умений людей с инвалидностью. Это событие стало не только показателем их непреодолимой силы духа, но и ярким доказательством их творческого потенциала.

«Сегодня с нами здесь около 40 мастеров. Представлены здесь изделия из кожи, бумаги, дерева, металла, бисера. Также картины, изделия от гончарной мастерской «Малх». В том числе и изделия людей с ограниченной возможностью здоровья», — отмечает один из организаторов Адам Сагов.

По словам общественника, цель ярмарки — рассказать о возможностях людей с ограниченными возможностями здоровья, расширить их круг общения, вовлечь как можно больше людей с инвалидностью в творческую деятельность не только как участников, но и посетителей.

«Чтобы они увидели, получили эстетическое наслаждение, если есть возможность, что-то приобрели и, конечно, чтобы увидели таких же незрячих людей, людей с нарушением слуха, людей с различными категориями инвалидности, которые чем-то занимаются, принимают участие в мероприятиях, выставляют свои работы. Все это связано с социализацией, интеграцией людей с инвалидностью», — говорит он.

Приятно отметить, что ярмарка стала для ее участников и возможностью подзаработать.

«В прошлом году, когда мы проводили ярмарку, как заключительное мероприятие проекта инклюзивная гончарная мастерская «Малх», практически все свою продукцию продали. Люди приходили не только для того, чтобы поддержать начинающих мастеров, но были действительно заинтересованы в приобретении изделий, которые не только эстетически выглядят, но и действительно функциональны», — поделился председатель Ингушской региональной организации «Всероссийское общество слепых» Адам Сагов.

Для людей с инвалидностью организаторами были предложены особые условия участия в ярмарке.

«В этом году мы попросили внести минимальный взнос с участников ярмарки, чтобы оправдать хотя бы часть организационных расходов, но людей с инвалидностью это не касалось, для них места были бесплатны. Мы также искали помещение доступное для людей с инвалидностью — колясочников. Таких помещений у нас, к сожалению, очень мало, в частности, в коммерческом секторе. Если в социально-значимых учреждениях ещё есть условия, обеспечена доступная среда, пандусы, то коммерческий сектор, начиная с общепита и заканчивая магазинами, практически недоступны для людей с инвалидностью. В этот раз удалось самостоятельно установить пандусы. Нам помогли наши добрые друзья — это Национальная библиотека «Центр доступная среда», они на время дали нам сборный пандус», — отметил Адам Сагов.

В воздухе витала атмосфера созидания и взаимного вдохновения. «Ярмарка мастеров» стала не только площадкой для продажи изделий, но и местом обмена опытом и знаниями между ремесленниками. Мастера делились своими секретами и художественными приемами, узнавали друг у друга новое и совершенствовали свои навыки, а также налаживали деловые контакты. Каждый мастер имел возможность продемонстрировать свои изделия и поделиться своими навыками с посетителями.

«В августе будет 10 лет, как я занимаюсь созданием изделий реалистичной флористики. Это цветы из фоамирана и холодной глины. Все изделия я полностью делаю сама вплоть до тычинок, ничего не закупая», — рассказывает участница ярмарки Собур Угурчиева.

«По профессии я швея, но в какой-то момент мне захотелось чего-то нового. Я начала изготавливать цветы из ткани, из холодного фарфора, который в то время мы сами готовили, потом я нашла материал фоамиран и стала делать цветы из этой ткани. В своей работе мне нравится и процесс, и результат. Интерес к цветам у меня был всегда, я сама выращиваю живые розы, начиная с черенков. Эти процессы похожи, наверное, поэтому мне так это близко», — говорит рукодельница с большим опытом.

У 11летней Зейнаб Яндиевой опыта меньше, но это не помешало ей принять участие в ярмарке и продать что-то из своей продукции.

«Все эти изделия из бисера я сделала сама. Стала заниматься этим месяц назад. Больше всего люблю делать серьги, колечки, браслеты, наборы... Я учу младшего брата и сестру», — говорит школьница.

Посетители «Ярмарки мастеров» получили уникальную возможность погрузиться в атмосферу творчества, узнать о местных ремесленных традициях и оценить работу каждого участника. Здесь каждый смог найти себе нечто особенное и оригинальное: изящные украшения, нарядные национальные одежды, ковры с национальным орнаментом, настоящие произведения из глины и керамики, уникальные картины, выполненные с любовью.

«Ярмарка мастеров» стала символом единства и взаимодействия ремесленников, объединенных общей страстью к прекрасному и их непреодолимым желаниям создавать произведения искусства.

Юлия Василенко — участница ярмарки из Кабардино-Балкарии, представляла украшения из бисера, серьги, кольца, кулоны, вышивку крестиком и контурную вышивку.

«Я узнала о ярмарке от своей подруги, как оказалось, организаторы тоже мои знакомые. Мне очень хочется порадовать людей своими работами, чтобы они приносили им радость. Очень благодарна организаторам и тем, с кем я успела здесь познакомиться. Это очень интересные и разносторонние люди. Я надеюсь, мы дальше продолжим общение», — говорит девушка.

Она отметила важность подобных площадок, для ремесленников и рукодельниц.

«У нас нет ассоциации ремесленников, такого сообщества. Ярмарки проводятся, но, к сожалению, я, например, о них очень поздно узнаю, когда сама ярмарка уже идёт. У нас есть проблемы с информированием, есть чему поучиться».

Такое мероприятие имеет большое значение для сохранения и развития национальных ремесел в Ингушетии. Оно способствует поддержке и популяризации традиционных ремесленных профессий, а также дает возможность мастерам показать свои уникальные изделия широкой аудитории, а для людей с инвалидностью является отличной площадкой для интеграции и самореализации.