«В условиях военно-политических и иных вызовов наша страна демонстрирует высокий уровень сплоченности, экономической адаптации в новых условиях, конструктивные и успешные решения современных вызовов. Эта уникальная выставка дает прекрасную возможность показать самобытное культурное богатство Ингушетии. Окунуться в ее историю и увидеть день сегодняшний. И мы искренне благодарим нашего Президента Владимира Владимировича Путина за такую возможность. 253 года назад наши предки приняли решение стать частью великой России, и с тех пор мы не нарушали клятву верности. Мы стали первыми на Северном Кавказе, заключившими такой союз», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Он также добавил, что защита Родины в Ингушетии всегда была почетной миссией, и сегодня в очередной раз сотни военнослужащих из республики вместе с другими представителями многонациональной России продолжают защищать государственность страны.

«Несмотря на то, что Ингушетия является одним из самых молодых и маленьких субъектов России, мы успешно развиваем социальный блок, сельское хозяйство, промышленность, решаем вопросы по снижению безработицы и привлечению в регион инвестиций. На следующий год мы закладываем рост промышленного производства более 110%, агропромышленного комплекса — на уровне 108%, и в строительной сфере — в полтора раза. Конечно же, не могу не отметить растущий из года в год турпоток в республику. Ежегодный прирост в туристической сфере составляет 50%, и в будущем ждем увеличения этого показателя. В ближайшие 6 лет в развитие туристической инфраструктуры планируется вложить более 13 млрд рублей, создав более 700 рабочих мест», — отметил Глава республики.

По его словам, одно из последних достижений региона — внедрение «Регионального инвестиционного стандарта 2.0» и включение Ингушетии в инвестиционную карту СКФО.

Махмуд-Али Калиматов также представил эмблему 100-летия образования государственности Ингушетии, которое будет отмечаться в 2024 году.

Успехи и достижения региона на российской и международной арене отметил заместитель полномочного представителя Президента России в СКФО Владимир Надыкто.

«Республика за последние 4 года по многим направлениям улучшила показатели. Хотел бы выразить благодарность Главе Ингушетии за проводимую работу, которая положительно сказывается на благосостоянии населения республики, а также за значимый вклад в достижение национальных целей, поставленных Президентом России Владимиром Путиным», — подчеркнул он.

Гендиректор АО «Кавказ. РФ» Андрей Юмшанов заявил, что Ингушетия активно развивается и реализует много проектов. Он отметил, что у субъекта, как и у всех остальных регионов страны, только один путь — путь единства, благополучия и процветания.

Отметим, что в церемонии открытия дня региона приняли участие, руководители субъектов Федерации, члены правительства страны, сенаторы, депутаты Госдумы, другие почетные гости, а также первый президент Ингушетии, Герой Советского Союза Руслан Аушев.

«Ингушетия — родина башен. Мы отстояли этот бренд, доказав всему миру, что башни в республике единственные и неповторимые архитектурные сооружения. Все, кто сегодня придет на международную выставку «Россия», увидят и поймут, почему в Ингушетии нужно побывать хотя бы один раз в жизни», — подчеркнул ранее Махмуд-Али Калиматов.

На стенде региона посетителям продемонстрировали видеоролик о республике. Гостям выставки была представлена обширная и разнообразная деловая, культурная и познавательная программы, прошли мастер-классы по войлочному ковроделию, игре на народных инструментах, гончарному мастерству, ингушскому танцу, презентации игры «Дош» и розыгрыш туристических путевок в Ингушетию.

На ВДНХ в день республики состоялся круглый стол на тему «Ингушетия — путешествие на родину башен». Сессия была посвящена природным красотам субъекта, историческим памятникам, например, пережившим многие века боевым башням, туристическому потенциалу. В том числе участники обсудили причины, по которым необходимо посетить республику.

В ходе мероприятия были затронуты следующие вопросы: туристическая инфраструктура, созданная в Ингушетии, востребованность региона у российских туристов, туристические объекты и маршруты, которые пользуются наибольшей популярностью, конкурентные преимущества Ингушетии в направлениях эко-, этно-, событийного туризма. Также участники обратили внимание на то, какие еще места в республике могут стать точками притяжения не только для туристов, но и для инвесторов.

Глава региона подчеркнул, что индустрия туризма играет ключевую роль для Ингушетии в плане ее социального и экономического развития.

«Посещая нашу республику, каждый человек увидит горы и природу в первозданном ее виде, башенные комплексы, «город солнца» Магас, узнает вкус настоящей родниковой воды и, конечно, увидит музей под открытым небом, а это более двух тысяч объектов средневековой архитектуры. Еще Ингушетия — это, прежде всего, мир замечательных, трудолюбивых и очень смелых людей. Наши люди — это наше главное богатство, поэтому одна из важнейших решаемых задач — подготовка кадров туриндустрии. Сегодня мы стараемся помогать всем, особенно молодежи, кто желает стать профессионалом в этом направлении», — сказал Махмуд-Али Калиматов.

Руководитель субъекта уточнил, что важно подготавливать кадры в различных областях: туроператорской и турагентской, санаторно-курортной деятельности, развитии гостиничного и ресторанного бизнеса.

По его словам, у региона уже есть надежный фундамент плодотворного развития туризма. Так, на развитие главного курорта «Армхи» до 2030 года выделено более 12 млрд рублей. На сегодняшний день здесь уже работают качественные площадки для отдыха, спорта и лечения. Кроме того, Глава Ингушетии отметил, что благодаря совместной работе властей республики и благотворительного фонда «Сафмар» Микаила Сафарбековича Гуцериева в горной части строятся уютные кемпинги, активно ведется реконструкция башенных комплексов, создаются гостевые дома, разрабатываются интересные туристические маршруты.

«Главная цель для нас — это добиваться так называемого «эффекта возвращения», чтобы, посетив однажды Ингушетию, каждый турист желал вернуться еще раз и рекомендовал такую поездку всем своим друзьям и знакомым. Уверен, презентационная сессия туристического потенциала Республики Ингушетия станет еще одним вкладом в успешное достижение наших целей», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

В рамках круглого стола руководитель субъекта также выступил с докладом, где подробнее ознакомил присутствующих с туристическим потенциалом республики.

Участие в круглом столе приняли гендиректор АО «Кавказ. РФ» Андрей Юшманов, ректор Ингушского государственного университета Фатима Албакова, сенатор Мухарбек Барахоев, заместитель председателя Народного собрания республики Аза Хашиева, олимпийский чемпион по дзюдо Хасан Халмурзиев, советник ректора НИУ ВШЭ, куратор проекта «Открываем Россию заново» Любовь Кириенко и другие.

На ВДНХ 8 декабря параллельно проходил и день Карачаево-Черкесии. В мероприятии принял участие и Глава Ингушетии.

«Сегодня на выставке-форуме великих достижений нашей любимой России мы показываем успехи, большие и маленькие победы, готовность упорно трудиться на благо Отечества и родного края. С братской Карачаево-Черкесией нас связывают узы дружбы, искреннего взаимного уважения, близость национальной культуры. Также схожи и многие современные задачи, планы и направления развития наших регионов. Наша обязанность — оптимальным образом использовать все доступные ресурсы и резервы, находить новые методы, способы, инструменты достижения лучших результатов», — отметил в своем выступлении Махмуд-Али Калиматов.

Он подчеркнул, что это мероприятие обязательно станет источником большого плодотворного опыта, новых идей и проектов.

«Каждый российский регион узнает здесь для себя много полезного в плане развития технологий, общественных структур, производства, энергетики, экологии, подготовки квалифицированных кадров, искусства. Хочу пожелать всем жителям Ингушетии, Карачаево-Черкесии и каждого региона великой России процветания и благополучия», — добавил руководитель субъекта.

Отметим, что концепция выставочного стенда Карачаево-Черкесии — «Ближе к звездам», «Ближе к горам», «Ближе к людям». Экспозиция региона знакомит посетителей с многовековой историей народов Карачаево-Черкесской Республики и богатым историческим наследием, а также достижениями в области туризма, сельского хозяйства и промышленности.

В рамках выставки-форума «Россия» Глава Ингушетии подписал соглашение о взаимодействии с Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организацией «Всероссийская Федерация Самбо».

Руководитель субъекта выразил надежду, что реализация подписанного соглашения принесет значительные плоды и поспособствует подъему самбо в регионе.

«Уверен, что наше сотрудничество позволит осуществлять обмен опытом, проводить совместные тренировки и соревнования, а также получать дополнительную поддержку для проведения мероприятий по популяризации самбо в нашей республике», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

Индекс физического объема ВРП по Ингушетии в 2023 году прогнозируется в размере около 87 млрд рублей, что в текущих ценах на 6% больше предыдущего года, сообщил на форуме руководитель региона в ходе общения с журналистами.

По его данным, основная доля в валовом региональном продукте пришлась на такие отрасли экономики, как сельское и лесное хозяйство, строительство, оптовая и розничная торговля, госуправление и обеспечение военной безопасности, а также социальное обеспечение.

«Несмотря на политическое и экономическое давление Запада, мы справились со всеми вызовами. Не случилось резкого роста цен, напротив, ряд социальных и экономических мер, принятых Президентом России, обеспечили стабильность в стране и в регионах. О стабильности свидетельствует и появление у нас крупных инвесторов. К примеру, с большими проектами пришел в Ингушетию известный крупный бизнесмен Микаил Гуцериев», — подчеркнул Глава Ингушетии.

Он заметил, что в последние годы наметились устойчивые тенденции повышения инвестиционной привлекательности республики.

«Это стало возможным благодаря расширению механизмов поддержки инвестиционной деятельности, внедряемых и используемых органами власти Ингушетии. Есть положительная динамика в различных отраслях экономики, одной из основных является сельское хозяйство. Мы выращиваем зерновые культуры, овощи, фрукты, а также занимаемся животноводством», — отметил Глава.

Структура ингушского АПК насчитывает 24 сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятия, 55 сельскохозяйственных кооперативов, 2 032 крестьянских (фермерских) хозяйства, 50 000 личных подсобных хозяйств, более 10 инвестиционных проектов.

По словам Махмуда-Али Калиматова, создано более 37 тыс. рабочих мест. Среднемесячная заработная плата по отрасли в регионе равна 30 тыс. руб. Тем временем, динамика производства продукции сельского хозяйства составляет 106,6%.

«Следует отметить, что по итогам 2022 года этот показатель был выше среди субъектов СКФО. Сельское хозяйство является важным источником продовольствия, за последние несколько лет население обеспечивается продукцией собственного производства более чем на 100%, мясом — на 40%», — заметил руководитель субъекта.

Также индекс промышленного производства составил 114,3%. По данному показателю Ингушетия занимает первое место по СКФО и 7 место — по России.

Напомним, что выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября на площадке ВДНХ в Москве и продлится до 12 апреля 2024 года. Здесь демонстрируют достижения 89 регионов страны, крупных компаний, министерств, ведомств, организаций.