Не стало Дибы Магомедовны Албаковой. Нашей Дибы...

Выражаем искренние и глубокие соболезнования дочери Хаве и всем родным и близким Дибы Магомедовны и разделяем их горе.

Диба Магомедовна с самого начала становления Национальной библиотеки внесла большой вклад в развитие библиотечного дела региона, а до этого работала в Грозном в республиканской библиотеке имени А. П. Чехова.

Возглавляя краеведческое направление библиотеки, она продвигала культуру ингушского народа, была близко знакома со многими классиками ингушской литературы.

Обладая большой эрудицией, трудолюбием, творческим мышлением, всю себя отдавала любимой работе и оставила ее только в последние несколько лет по состоянию здоровья.

Для коллектива, да и всего нашего народа, ее уход из жизни — огромная потеря.

Светлая память о нашей дорогой, всеми любимой Дибе Магомедовне, человеке с прекрасной и благородной душой, навсегда сохранится в наших сердцах!

Дала къахетам болба цун, Дала гешт долда, йирза моттиг Дала даькъала йойла!