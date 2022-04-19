Соболезнование

Не стало Дибы Магомедовны Албаковой. Нашей Дибы...

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Коллектив Национальной библиотеки Ингушетии с болью воспринял весть об уходе из жизни своей коллеги, с которой долгие годы работали вместе, ветерана библиотечного дела Ингушетии, доброго, прекрасного человека, заслуженного деятеля культуры РИ Дибы Магомедовны Албаковой.

Выражаем искренние и глубокие соболезнования дочери Хаве и всем родным и близким Дибы Магомедовны и разделяем их горе.

Диба Магомедовна с самого начала становления Национальной библиотеки внесла большой вклад в развитие библиотечного дела региона, а до этого работала в Грозном в республиканской библиотеке имени А. П. Чехова.

Возглавляя краеведческое направление библиотеки, она продвигала культуру ингушского народа, была близко знакома со многими классиками ингушской литературы.

Обладая большой эрудицией, трудолюбием, творческим мышлением, всю себя отдавала любимой работе и оставила ее только в последние несколько лет по состоянию здоровья.

Для коллектива, да и всего нашего народа, ее уход из жизни — огромная потеря.

Светлая память о нашей дорогой, всеми любимой Дибе Магомедовне, человеке с прекрасной и благородной душой, навсегда сохранится в наших сердцах!

Дала къахетам болба цун, Дала гешт долда, йирза моттиг Дала даькъала йойла!

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