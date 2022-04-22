Не стало общественного деятеля, члена Союза писателей РИ Алаудина Мурадовича Базоркина
Стало известно о кончине известного в республике общественного деятеля, члена Союза писателей РИ Алаудина Мурадовича Базоркина, автора трилогии «Гимн борьбе», книги «Долг перед Родиной» и ряда других работ.
В воспоминаниях современников Алаудин Мурадович остался человеком высокой культуры, добропорядочным человеком и талантливым писателем, чьи произведения несли жизнеутверждающий и полный надежд на лучшее будущее характер. Все отмечают его доброту, способность прийти на помощь в трудный момент, человеколюбие.
Еще одно качество, положительно характеризующее этого человека, был его истинный патриотизм. Он внес неоценимый вклад в творческое и историческое наследие ингушского народа, ревностно оберегал и пропагандировал наследие своего отца, известного ученого-историка Мурада Муртузовича Базоркина.
Союз писателей Республики Ингушетия, коллектив газеты «Ингушетия» выражают искренние соболезнования родным и близким покойного. Дала къахетам болба, Дала гешт долда цун!