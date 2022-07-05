По понятиям простого обывателя, одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется среди своих сверстников яркими, очевидными способностями. Специалисты же из области исследования сверхъестественных возможностей человека также говорят, что одаренные люди (особенно дети) по природе своей несколько отличаются от обычных людей. К тому же к их категории относятся дети или люди старшего возраста, которые одновременно могут заниматься несколькими направлениями в музыке, спорте, лингвистике.

На сегодняшний день большинство психологов признают, что уровень одаренности — это всегда результат взаимодействия природных задатков и социальной среды. С таким мнением, бесспорно, соглашается и мама будущей артистки Дейси Харсиевой, которая в последнее время часто стала блистать на концертных подмостках не только нашей республики, но и далеко за её пределами.

«Конечно, развитие ребенка, особенно одаренного или талантливого, не может ограничиваться только семьей, — говорит Лариса Джунидовна, — хотя семья — это главный оплот для любого человека. Здесь необходимо создать благоприятную социальную среду равно как в школе, так и в обществе для взаимодействия с природными задатками творчески одаренного подростка, и тогда будут все шансы для реализации природного дара, заложенного в маленьком человечке».

К сожалению, приходится констатировать, что далеко не всегда школа находит возможности для создания необходимых условий для развития таких детей. Как говорят педагоги, рано проявившаяся одаренность в области искусств (музыкальная, художественная, актерская) к школе прямого отношения не имеет. Тем не менее, школьные учителя раньше других могут распознать спортивные и музыкальные способности у детей. И в этом плане целесообразно было бы поддерживать творческую среду, обеспечивающую возможность самореализации учащихся каждой общеобразовательной школы. Для этого, по мнению экспертов, необходимо расширить систему олимпиад и конкурсов школьников, практику дополнительного образования, различного рода ученических конференций и семинаров, отработать механизмы учета индивидуальных достижений учащихся.

Специалисты в области просвещения выделяют творческую одаренность детей как особый вид одаренности. Здесь имеются в виду не только способности к изобразительной, музыкальной или литературной деятельности, а нестандартное восприятие мира, оригинальность мышления и насыщенная эмоциональная жизнь.

Именно к таким детям относится и наша героиня Дейси Харсиева, которая к двенадцати годам стала весьма популярной и известной девочкой. Помимо того, что она на профессиональном уровне занимается музыкой, Дейси, удивляя всех своей суперактивностью, пишет стихи, рисует, занимается спортом и интересуется моделированием и прикладным искусством.

Как рассказывает мама девочки, Дейси с большим желанием и интересом ходила на карате и становилась победительницей на нескольких соревнованиях, откуда привозила дипломы, кубки и медали. Но неудачное падение с самоката и травма, полученная при этом, заставили девочку на время забыть про тренировки и соревнования. Также врачи посоветовали ей пока прекратить занятия на фортепиано.

«Дейси очень переживала, когда вынуждена была прервать занятия спортом, но потом она больше времени стала проводить над художественно-прикладным искусством, стала активнее рисовать и делать различные поделки из бумаги, пластмассы, камня и цветов, — рассказывает Лариса. — В общей сложности мой ребенок сделал уже более тысячи поделок, которые она с большим удовольствием раздает друзьям, знакомым и больным детям».

Радостным событием в семье Харсиевых стало и то, что Дейси уже включили в основную танцевальную группу ансамбля «Таргим» при ДК г. Карабулака, куда она ходит с малых лет.

При таком насыщенном ритме жизни Дейси ведет активную общественную жизнь и в школе, где она перешла в пятый класс. По словам педагогов Карабулакской средней школы № 3, учится девочка хорошо, и, несмотря на занятость и плотный график занятий вне школы, принимает активное участие в каждом школьном мероприятии, в том числе и конкурсах красоты. И лучше всяких слов похвалы говорят те сорок дипломов, которые были вручены Дейси за участие в школьной художественной самодеятельности в течение четырех лет учебы.

«Часто мы можем слышать, что такой ребенок чувствует себя в школе не слишком уютно, — говорит Лариса Джунидовна. — Кажется, что из-за постоянной занятости он меньше общается с одноклассниками, нередко пропускает занятия в связи с концертами или соревнованиями. Не знаю, как бывает у других детей, но моя Дейси везде успевает и со всеми находит общий язык. Она очень добрая, общительная и вежливая девочка. Но самая замечательная черта в её характере — это проявление уважения к старшим. Если она увидит, что кто-то идет с сумкой, она обязательно подбежит, поможет. А я со своей стороны стараюсь только поддерживать её во всём».

Действительно, если ребенок талантлив, это не означает, что он будет некомпетентен в общении со сверстниками. Хотя иногда такие дети проявляют высокомерие по отношению к окружающим детям («О чем с ними говорить?») или к своим учителям («Чему они меня могут научить?»). Но это, скорее, издержки семейного воспитания, а вовсе не атрибут творческой одаренности.

«С Дейси мы постоянно ведем разговоры на эту тему, — говорит мама девочки. — Ведь невоспитанность губит в человеке самые лучшие качества. Поэтому я учу её быть внимательной к людям, беречь природу и с сочувствием относиться к чужому горю. Моя Дейси очень рано осталась без отца, ей было всего шесть лет, когда умер наш папа. Хоть она и маленькая, но я думаю, что Дейси в глубине души чувствует эту потерю. Конечно, мне вначале было тяжело, но я не стала опускать руки и взялась за девочку, чтобы обеспечить ей достойное будущее».

Когда в нашей республике была запущена всероссийская благотворительная акция «Ёлка желаний», берущая свой старт накануне Нового года, Дейси тоже решила испытать судьбу и написала, что мечтает научиться играть на скрипке, но так как у неё нет инструмента, она не может себе этого позволить. Также девочка написала, что мама, которая одна воспитывает её без отца, не имеет возможности приобрести ее самостоятельно, и попросила подарить ей скрипку для занятий, так как ходит в музыкальную школу и в будущем мечтает серьезно заниматься музыкой.

Депутат Народного собрания Республики Ингушетия Беслан Горчханов незамедлительно отреагировал на просьбу Дейси, отметив, что детские мечты обязательно должны сбываться.

«В тот момент эмоции переполняли нас, — вспоминает Лариса, — ведь каждая мама бывает счастлива, когда счастлив ее ребенок. К тому же я знала, что Дейси очень любит скрипку, и у неё есть мечта научиться хорошо играть на этом инструменте».

Во время вручения долгожданного подарка Дейси успела рассказать депутату все, что знает о струнно-смычковом инструменте и своих успехах в музыкальной школе. Передавая инструмент, Беслан Горчханов выразил надежду, что в будущем все мечты и желания девочки сбудутся так же, как и эта мечта приобрести скрипку.

Как рассказала нам Лариса Джунидовна, её дочь занимается музыкой с самого раннего детства. Еще когда малышкой она ходила в садик, воспитатели заметили в Дейси музыкальные способности. Поэтому с первого класса общеобразовательной школы мама отдала девочку в музыкальную школу. Это был 2018 год. Надо признать, что Дейси сразу попала в надежные руки. Все эти годы девочкой занимается народная артистка Ингушетии Любовь Ахметовна Барахоева, которая преподает в детской школе искусств Карабулака эстрадный вокал. За четыре года учебы в музыкалке Дейси добилась ошеломляющих успехов и стала восходящей знаменитостью.

С начала этого года Дейси Харсиева дополнительно начала заниматься сольным пением на базе карабулакского Дома культуры. Здесь наставником девочки является певец и композитор Артур Хулагов, который преподает ей эстрадно-джазовое пение.

«Занятия Дейси с профессиональными педагогами и её неуёмное желание быть всегда на музыкальной волне, продолжают приносить свои положительные результаты, — говорит директор Дома культуры Камбулат Аушев. — Отрадно, что Дейси и дальше намерена расти в творческом плане и принимать участие в различных конкурсах, а мы будем только всячески способствовать ей в этом».

Несомненно, благодаря талантливым педагогам, двукратный гран-призер Дейси Харсиева стала лауреатом первой степени международных конкурсов Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Адыгеи, а также выиграла конкурсы Festival Star Centr: «Путь звезды» (Израиль), «Звезда Испании» (Испания), «Римские каникулы» (Италия) и «Великолепный Стамбул» (Турция). Последние два конкурса, в котором состязались участники из двадцати семи и тридцати стран мира, Дейси выиграла блестяще и сегодня продолжает принимать поздравления из-за рубежа.

«Буквально на днях мы получили наградную атрибутику на имя Дейси и благодарности в адрес её педагогов от организаторов международных конкурсов в Италии и Турции, — поясняет Лариса. — И я хочу сказать, что успех моей девочки во многом сложился благодаря бескорыстному труду её наставников: Любови Барахоевой, Мусы Мартазанова, Артура Хулагова, Камбулата Аушева и других деятелей культуры нашей республики, которых я хотела бы поблагодарить от души!»

Вместе с наградами, семья Харсиевых получила сертификат о занесении Дейси в базу проекта «Таланты России», на основании которого наша восходящая звезда вошла в список одаренных детей России.

«Безусловно, я горжусь своей ученицей и разделяю радость за победу Дейси Харсиевой в таких престижных конкурсах», — говорит бессменный педагог девочки Любовь Барахоева, которая, отвечая на наш вопрос, сказала, что работать с такими детьми — это и трудно, и интересно одновременно.

«Понимаете, учитывая то, что такие дети, которые хотят и могут развиваться в нескольких направлениях, обладают высоким потенциалом и отличаются нестандартной нормой развития, нам — старшим, особенно педагогам, не всегда удается найти ту золотую середину, которая и станет основополагающей во взрослой жизни ребенка, — говорит она. — Что касается Дейси, то я считаю, что она должна и дальше развивать не только одно направление в музыке. Я занимаюсь с ней вокалом уже не один год и должна сказать, что у Дейси есть все задатки для творческого роста и сценического интеллекта. Также нельзя не отметить, что девочка воспитана в духе национальных традиций и обычаев. Это немаловажный фактор. Мы хорошо знакомы с мамой девочки, и я знаю, что Лариса Джунидовна вкладывает немалые силы в развитие способностей своего ребенка. И такие примеры достойны подражания».

Когда юная вокалистка из Ингушетии стала лауреатом международного конкурса, Любовь Барахоева написала на своей страничке в соцсетях вот такие слова: «Моя талантливая ученица Харсиева Дейси стала лауреатом и в очередной раз доказала, что нам покорны любые вершины! Поздравляю, моя девочка! В добрый путь!»

Совсем недавно директор ДШИ г. Карабулака Муса Мартазанов организовал в своей школе специальный мастер-класс по эстрадно-джазовому вокалу, который вела солистка московской группы «Биг-Бэнд» Лаура Водяницкая. По рассказам участников этого мероприятия, певица из Москвы была очень довольна Дейси и сказала, что у нее есть большое будущее.

Как мы знаем, творческие коллективы Ингушетии в летний сезон проводят концерты в пришкольных лагерях, детских садиках, сельских домах культуры и других учреждениях. Мероприятия получаются очень веселыми и позитивными во многом благодаря и тому, что в них принимают участие такие маленькие звёздочки, как Дейси Харсиева, Хава Батырова и другие, которые демонстрируют все грани своего таланта.

Также Дейси выступает на всех концертных площадках республики, и наравне с такими звездами эстрадного искусства, как Лема Нальгиева, Любовь Барахоева, Хава Евлоева и др., принимает участие в юбилейных творческих мероприятиях, проводимых министерством культуры и другими культурно-просветительными учреждениями. Также без участия Дейси не проходят концертные программы в школах, детских садах, домах-интернатах и домах для престарелых.

В репертуаре у начинающей певицы есть песни на тему любви к родине, матери и окружающей природе. Любит она также петь песни на военную и патриотическую темы. И ещё юное дарование не скрывает, что очень хотела бы научиться петь фольклорные песни на ингушском языке, но для этого ей придется некоторое время поработать с репетиторами.

Особое место в жизни и творчестве этой маленькой девочки занимает благотворительность, к которой она относится не по-детски серьезно. При каждом удобном случае она посещает детский реабилитационный центр в Магасе и другие дошкольные образовательные учреждения, а также дома-интернаты, где находятся дети с некоторыми отклонениями и проблемами со здоровьем. Надо сказать, что Дейси ходит туда не с пустыми руками: она приносит детишкам свои поделки, картины, написанные своей рукой, а также игрушки, подарки и сладости. Также она покупает для своих подопечных канцелярские принадлежности и раздает их во время своего посещения. А затем поет для них свои песни и получает от этого колоссальное удовольствие!

«Конечно, никакие земные богатства не смогут заменить ребенку его родителей, — говорит Дейси. — Я расту без отца и поэтому знаю, что это такое. Но у меня такая мама, которая делает всё возможное, чтобы я была счастлива. А я стараюсь делать так, чтобы счастливы были и другие дети, которые стались без родителей. Мы с мамой тоже живем небогато, но у нас получается приносить с собою радость и делиться ею со всеми, кто нас окружает».

Многочисленные дипломы, кубки, медали и грамоты — в общей сложности более 70 наград имеет в своей копилке Дейси Харсиева. И за каждой из этих наград стоят нелегкие трудовые будни и старания не только самой Дейси, но и её мамы, а также наставников, которые с первого дня поверили в неё и продолжают верить.