«Социальная защита человека — это осуществление регулируемых законом мер экономического, социального и правового характера органами власти и местного самоуправления, ассоциациями и общественными объединениями. Они защищают всех от негативного воздействия экономики.

Социальную защиту иногда называют более ограничительной, конкретной поддержкой тех слоев населения, которые по каким-то причинам находятся в сложных жизненных обстоятельствам.

Мы включаем безработных, инвалидов, больных, сирот, пожилых людей, матерей-одиночек и многие семьи в категории граждан.

Социальные риски, скорее всего, будут тяжелыми условиями для граждан. Это хороший повод поддержать гражданина, заплатив взнос за предоставление равных услуг и льгот. Риск бедствий — естественная основа социального обеспечения, и существует обширный список факторов окружающей среды, которые говорят об их массовом поведении и природе общества. Социальная помощь важна и нужна. В наше время разработано много программ, и государство ими не удовлетворяется. Основная задача — внести предложения по социальной поддержке населения», — завкафедрой Северо-Кавказского института — филиала РАНХиГС Аза Манкиева.

Что такое социальное обеспечение? Под этим понятием следует рассматривать меры поддержки государством конкретного гражданина страны, которому предоставляются материальные (финансовые средства, вещи, оказание тех или иных услуг) или нематериальные (помощь психолога или другого специалиста) блага. Цель такой помощи — поддержка человека в тех вопросах, с которыми он самостоятельно справиться не в состоянии. В первую очередь социальное обеспечение предоставляется тем категориям граждан, которые в силу различных объективных обстоятельств утратили источник дохода в степени, необходимой для поддержки всех жизненных функций, поэтому социальное обеспечение относится к государственному иждивению.

Так, с таким предложением выступила группа депутатов Госдумы во главе с Сергеем Мироновым. В законопроекте, поступившем в нижнюю палату парламента 8 ноября текущего года, предусмотрено внесение изменений в ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ О страховых пенсиях (далее — закон о страховых пенсиях).

«Напомним, действующая редакция указанной нормы закрепляет право лиц, достигших возраста 80 лет или являющихся инвалидами I группы, на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в сумме, равной 100% размера самой фиксированной выплаты к пенсии по старости, которая с 1 января 2023 года составляет 7567 руб. 33 коп. (ч. 8 ст. 10 Федерального закона от 3 октября 2018 г. № 350-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий)», — завкафедрой Северо-Кавказского института — филиала РАНХиГС Аза Манкиева.