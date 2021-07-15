— Для начала вспомним историю обряда жертвоприношения, которая хорошо известна всем мусульманам. Эта история о том, какую непоколебимую преданность проявил пророк Ибрагим (мир ему) Всевышнему Аллаху, будучи готовым отдать в жертву своего единственного, долгожданного сына Исмаила (мир ему). Исмаил (мир ему) в свою очередь, которого отец посвятил в эту возложенную на него обязанность, будучи праведным и благочестивым мальчиком, сказал ему следовать желанию и приказу Создателя: «Отец! Сделай то, что тебе велено. Если Аллах пожелает, ты найдешь меня среди терпеливых» (сура «ас-Саффат», 102 аят).

После этих слов сына отец воспрянул духом, наполнился силой, в которой очень нуждался, и был готов действовать по повелению Всевышнего, о чём ему было передано через сновидение. И вот он на горе Арафат, уже подготовленный, осталось только провести обряд жертвоприношения, и тут Всевышний Аллах проявляет милость к своему покорному рабу и ниспосылает ему барашка. «Мы выкупили его великой жертвой (Мы заменили его сына неописуемо прекрасным райским барашком)» (сура «ас-Саффат», 107 аят).

Вот такова цена этого обряда, и каждый мусульманин должен понимать и осознавать эту великую милость. Обряд жертвоприношения сам по себе символический акт, но он показывает нам преданность пророка Ибрагима (мир ему) и непрекословное подчинение его воле Аллаха. Несмотря на безмерную любовь к сыну, Ибрагим (мир ему) действовал по повелению Аллаха и был готов принести в жертву своего сына из благочестия и послушания.

Праздник Курбан-Байрам напоминает каждому мусульманину, что Всевышний знает обо всех наших намерениях, и о том, чтобы мы в своих делах и поступках, в своём стремление к исламу были и оставались искренними и непоколебимо преданными Всевышнему Аллаху. И за это нас ждёт вознаграждение. Такова мораль этого праздника. Пророк (мир ему и благословение) сказал: «За каждый волосок животного, принесённого в жертву, вы получаете награду от Аллаха» (хадис передал ат-Тирмизи).

Божественное вмешательство Аллаха спасло Исмаилу (мир ему и благословение) жизнь и тем самым открыло Ибрагиму (мир ему и благословение) то, чего Всевышний действительно хотел от этого акта преданности — искоренить в Ибрагиме (мир ему и благословение) его земные привязанности.

«Ни мясо, ни кровь их (жертвенных животных) не достигают Аллаха. Но Его достигает только ваша богобоязненность (праведный поступок в сочетании с правильной верой). Так Он подчинил их (животных) вам, чтобы вы возвеличивали Аллаха за то, что Он наставил вас на истинный путь. Обрадуй же (о, Мухаммад) добродетельных (верующих)» (сура «аль-Хадж», 37 аят).

Милосердный Создатель всегда знает обо всех наших истинных намерениях и, когда мы послушны и искренни в своих верованиях, Он вознаграждает нас в большой мере.

Жертвоприношение — это сунна, но крайне желательная. Это не обязанность. Обряд можно совершить в любой из трёх дней Курбан-байрама. Но рекомендуется провести обряд как можно раньше, и мусульмане стремятся совершить жертвоприношение именно в первый день. Как это делал посланник Аллаха (мир ему и благословение), который обычно проводил жертвоприношение сразу же после праздничной молитвы Курбан-байрама. И в этот день первое, что он ел, было мясо жертвенного животного.

Как же провести обряд раздачи мяса? Установлено, что минимум одна треть мяса жертвенного животного должна пойти на милость неимущим, бедным, которые находятся в тяжёлом положении. Совершить обряд жертвоприношения должен любой мусульманин, который достиг половой зрелости. Для жертвоприношения можно использовать таких животных, как верблюд/верблюдица, бык/корова, баран/овца, козёл/коза. Но надо учесть возраст животного, который ограничен шариатом, и оно должно быть здоровым и без внешних дефектов.

Желательно ночь перед праздником, начиная с захода солнца и до праздничной молитвы, провести в служении Аллаху. Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал: «Кто бы ни был бодрствовавший в ночь разговения и ночь Курбана в служении Всевышнему — не постигнет сердце его печаль, когда печаль постигнет других».

Если у вас не получается провести всё это время в служении Всевышнему, то постарайтесь оживить последнюю треть ночи или хотя малую её часть, а если и это для вас будет затруднительным, то постарайтесь хотя бы ночной и утренний намазы совершить коллективно (с джамаатом) в мечети.

Утром надо совершить полное омовение со словами намерения по случаю праздника Курбан-байрама во имя Аллаха и, не принимая пищу, идти в мечеть для совершения праздничного намаза. В этот день желательно простить обиды, поздравить родственников, соседей.

Кто выйдет из дома за животным для Курбана, тому за каждый его шаг пишется 10 благих деяний и стирается 10 грехов, его разговор при купле-продаже запишется как тасбих (поминание Аллаха), за каждый дирхам, отданный за животное, записывается 700 благих деяний. Когда он повалит животное на землю, чтобы резать его, все творения, начиная с этого места до седьмого неба, будут просить прощения его грехов, из каждой капли крови животного будут созданы ангелы, которые до наступления Судного дня также будут просить прощения его грехов" (хадис передан от Али-Асхаба).

Пользуясь случаем, поздравляю всех мусульман мира с праздником Курбан-байрам! Желаю, чтобы Аллах никогда не оставил вас, помогал идти в жизни правильными дорогами, указывал на верные решения и давал мудрости вашим поступкам. Берегите в сердце крепость веры, уважение к старшим и любовь к близким.