По его словам, в 2022 году организация-разработчик получила поддержку Фонда президентских грантов, позволившую провести апдейт приложения. На данный момент работы завершены и улучшенная версия мобильной платформы доступна для скачивания.

Как стало известно «Ингушетии», обновленное приложение имеет ряд преимуществ. В первую очередь, претерпел изменения его дизайн — появились новые функции, облегчающие изучения языка. Исправлены ошибки технического характера, в том числе возникавшие ранее при авторизации. Появилась новая качественная озвучка. И это далеко не все нововведения. По словам Аслана Евлоева, у пользователей обновленной версии есть рейтинг, позволяющий отслеживать как собственный прогресс, так и степень владения родным языком знакомых и друзей.

«К сожалению, в Ингушетии все меньше представителей молодого поколения хорошо знают родной язык. Мобильное приложение «SaMott» позволяет изучать язык, где угодно и когда угодно. Для этого достаточно скачать его на свое мобильное устройство», — рассказал в интервью корреспонденту нашей газеты Аслан Евлоев.

По его мнению, в современных реалиях проект по популяризации ингушского языка в форме мобильной платформы является самым оптимальным решением.

«Наверное, нет ни одного представителя молодого поколения, которые бы не использовали в повседневной жизни мобильные телефоны и интернет», — сказал Евлоев. «Занимаясь всего 10-15 минут в день, пользователь сможет заметно улучшить свой уровень владения ингушским языком», — добавил он.

По информации разработчиков, приложение «SaMott» подойдет для учеников разного уровня — как для новичков, так и для продвинутых пользователей.

«Концепция приложения поможет в будущем масштабировать проект и адаптировать его для других языков народов России», — уверен Аслан Евлоев.

Отметим, что приложение «SaMott» было разработано при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). На данный момент у него более 9 тысяч зарегистрированных пользователей.

В работе над обновленной версией «SaMott» принимала участие группа учеников первой гимназии Назрани во главе с учителем ингушского языка и литературы Ашат Лолохоевой.

«Хочу поблагодарить Ашат Хизировну и учеников гимназии Саида Вышегурова, Магомеда Ядиева, Магомеда Торшхоева, Эмира Батыгова, Азраила Могушкова, Магомед-Басира Мальсагова, Магомед-Басира Барахоева, Магомеда Бекова и Абдул-Бека Маматиева. Они проделали большую работу», — подчеркнул Аслан Евлоев.