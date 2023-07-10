В настоящее время граждан везде окружают призывы взять кредиты. Сейчас время общества потребления. Доступность кредитов и регулярные звонки из банков с предложением оформить кредит «прямо сейчас в один клик», взять немедленно кредитную карту, безусловно, приводят к бездумному использованию этого финансового инструмента. В итоге — пять кредитов у одного человека и непосильная долговая нагрузка. Хотя, конечно, на закредитованность населения влияют и другие факторы — реальные финансовые трудности, на которые были особо щедры последние годы (пандемия, антироссийские санкции).

По информации Центробанка, показатель задолженности на одного трудящегося жителя каждого региона более красноречив. Согласно таким раскладам лидирует «зажиточный» Ямало-Ненецкий автономный округ, там средний долг одного занятого жителя составляет 675,1 тыс. руб., на втором месте — Ханты-Мансийский автономный округ с показателем 638,5 тыс. руб., на третьем — Республика Саха (Якутия) — 608,3 тыс. руб. За призовой тройкой следуют Московская область — 540,1 тыс. руб., Магаданская область — 539,9 тыс. руб., Тюменская область (531,9 тыс. руб.) и Республика Тыва (528,3 тыс. руб.).

Наименее закредитованные регионы: Республика Ингушетия (41,8 тыс. руб.), Чеченская Республика (85,9 тыс. руб.), Республика Дагестан (89,6 тыс. руб.), Республика Крым (111,1 тыс. руб.) и город Севастополь (130,3 тыс. руб.).

Как объяснили эксперты «АиФ», самые большие задолженности на одного человека наблюдаются в тех субъектах РФ, где высокие показатели средних зарплат. Чем больше получает человек, тем больший кредит он может взять в банке. Этот принцип и отражается в рейтинге — на первых местах Ямало-Ненецкий округ, Югра, Тюменская область, это нефтегазодобывающие регионы, по уровню доходов на человека они опережают Москву. Жители этих регионов могут «больше себе позволить», они занимают на покупку недвижимости или автомобиля, это крупные траты, поэтому и размер среднего кредита здесь выше.

А вот присутствие в верхушке рейтинга такого региона, как Тыва, говорит об обратном. Это сравнительно бедный регион. Его пятое место указывает на то, что здесь у населения низкий доход, и многие граждане имеют по 2-3 займа, перекредитовываются, тратят заемные средства не на улучшение качества жизни, а на погашение обязательств, возникших в предыдущие периоды.

Как отмечают в «РГ», знание элементарных экономических и финансовых понятий и их использование на практике дают возможность грамотно управлять своими денежными средствами. Например, планировать личный бюджет, использовать страховые и накопительные продукты и, конечно, оценивать свою долговую нагрузку. Корни невысокой финансовой грамотности населения России изначально стоит искать в истории развития рыночной экономики нашей страны, которой только чуть больше 30 лет.