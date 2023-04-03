Сотрудники музея всегда рады пополнить свой багаж знаний новыми и интересными открытиями из жизни наших художников. Все эти знания ложатся в основу экскурсионных лекций, проходящих в музее для всех его посетителей и исследовательских публикаций.

К сожалению, многие артефакты, картины, архивы, семейные реликвии, в целом все богатое наследие наших первых художников было утрачено после преступной депортации ингушей 1944 года. Долгие годы многие наши этнографы и просто люди небезразличные к истории ингушского народа по крупицам собирали материалы о них. В их числе и Зейнеп Дзарахова, которая провела огромную работу по сбору, изучению и систематизации материала, имеющегося в музеях и исследовательских центрах по всей России.

В течение всей беседы Зейнеп Дзарахова демонстрировала сотрудникам музея архивные семейные фото, различные каталоги и фотографии работ, попутно рассказывая о жизни и творчестве легендарных художников.

Отдельного упоминания стоит переизданный Зейнеп Дзараховой альбом «Ингушские орнаменты. 1924», где собраны запечатлённые Хаджи-Бекиром Ахриевым в этнографической экспедиции под руководством Н. Ф. Яковлева, которая проходила в Ингушетии до 1922 года, ингушские орнаменты. Он не только делал зарисовки войлочных орнаментальных истингов из разных населенных пунктов Ингушетии, часть из которых показана в цвете акварельными красками, но также, владея ингушским письменным языком на латинской графике, записывал сопровождающие тексты.

Альманах «Декоративно-прикладное искусство Чечено-Ингушетии. 1974» вышел в свет в 1974 году в г. Грозном, и многие представленные в нём рисунки орнаментальных ковров из ингушских и чеченских сёл сделаны Гази-Магомедом Даурбековым в 60-х годах ХХ века. Зейнеп Магомет-Тагировна показала десятки фотокопий работ этого удивительно талантливого художника, которые находятся в музеях Ставрополья, Дагестана и Санкт-Петербурга. Это немногое, что осталось от богатого творческого наследия Гази-Магомеда Даурбекова. В настоящее время Зейнеп Дзарахова работает над изданием альманаха о его жизни и творчестве.

«Эти два удивительно талантливых человека — Хаджи-Бекир Ахриев и Гази-Магомед Даурбеков — основоположники ингушского изобразительного искусства, представляющие немного разные по времени эпохи, при других обстоятельствах могли совершить прорыв своим творчеством и стать гордостью мировой культуры, — отметила Зейнеп Дзарахова. — Но судьба их сложилась так, что мы вынуждены собирать по крупицам информацию об их жизни и творчестве. Я не теряю надежды, что многое о них нам ещё предстоит узнать».

В заключение музейного часа Зейнеп Дзарахова передала часть своего архива, в том числе и издания с работами художников, в дар музею.

Пресс-служба Государственного музея изобразительных искусств Республики Ингушетия