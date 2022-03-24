О гибели людей, выполнявших свой служебный долг, невозможно поведать, рассказать в одной газетной статье. Их подвиг заслуживает внимания, преклонения и благодарности, не удаляясь от нас в своем неповторимом величии. Невозможно найти слова утешения для родных и близких, потерявших любимого человека — отца, сына, мужа, брата, сестру.

Не так давно в сельском поселении Кантышево родные и близкие простились с погибшими в ходе спецоперации на Украине. Дзурабов Мовсар Усманович, контрактник Федеральной службы нацгвардии, служил стрелком, попал под миномётный обстрел, отстреливался, но был смертельно ранен.

Срочную военную службу Мовсар проходил в Южно-Сахалинске. Его родители получили благодарность от командира части, который характеризовал своего подчинённого, как дисциплинированного, грамотного, исполнительного военного специалиста, заслужившего авторитет среди сослуживцев. По словам командира, Дзурабов был способен на самостоятельное, оперативное принятие решений в экстремальных ситуациях: «Ведёт себя с достоинством и честью, не совершал административных правонарушений, не допускал недостойных поступков по отношению к гражданскому населению и личному составу части. В конфликтных ситуациях замечен не был». На похороны Мовсара его бывшие командиры и сослуживцы прилетали в Ингушетию.

«Он был послушным мальчиком. Если я один раз сказал, второй раз не приходилось повторять. Всегда помогал мне по хозяйству. Активно занимался спортом в нашем ФОКе, участвовал во всех мероприятиях. С 1 по 11 классы он учился в первой кантышевской школе, также получал мусульманское образование в медресе», — поделился с корреспондентом газеты «Ингушетия» отец Мовсара — Дзурабов Усман Исропилович.

Дома Дзурабова Мовсара ждали родители, брат, четыре сестры, молодая жена — Калиматова Хава Ахмедовна, которая ждёт ребёнка. Надо отметить, что брат Мовсара также выполняет свой воинский долг на Украине.

Пришла беда и в дом семьи Газиковых, жителей сельского поселения Кантышево. Сын полицейского, который отдал службе в МВД 21 год, Газиков Ибрагим Хамзатович погиб смертью храбрых. Ему вручили орден Мужества посмертно. Смерть настигла Ибрагима в день его 21-летия — 5 марта. В день его рождения командование дало ему отгул, но он отказался, потому что не хотел бросать боевых товарищей. Наводчик вместе с однополчанами попал в окружение, но храбро отбивался до последнего вздоха от превосходящих сил противника, активно использующего современные западные вооружения.

Ибрагим был обыкновенным парнем: занимался кикбоксингом в кантышевском ФОКе, где добился определённых успехов на республиканских и окружных соревнованиях. После 9-ти классов в кантышевской третьей школе поступил в Политехнический колледж Ингушетии (Арапиевский). Отучился на автомеханика. Срочная служба проходила в далёком Мурманске. Командир части после срока службы попросил Ибрагима остаться по контракту, чтобы затем получить направление на учёбу в военном вузе. Но судьба распорядилась иначе.

«Ибрагим был хорошим парнем, всегда мне помогал во всём, не перечил, никогда не жаловался. Собирались женить его, но не успели. Для нас это огромная потеря», — рассказал отец героя Газиков Хамзат Саварбекович. Дома Ибрагима ждали отец, мать, братья. Их горе разделяют все жители Ингушетии.

Напомним, Глава республики Махмуд-Али Калиматов сообщил, что семьям погибших будет оказана помощь в виде материальных выплат, улучшения жилищных условий, лечения, получения образования детям, а также погашения долгов за коммунальные услуги, юридического сопровождения для оформления всех полагающихся льгот. Для содействия будут, в том числе, подключены средства из Национального фонда развития Ингушетии.