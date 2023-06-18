По словам заместителя директора по библиотечной работе Лидии Мальсаговой, летний читальный зал, который будет работать на протяжении всего времени больших каникул, станет не только для детей, но и для взрослых хорошей информационной площадкой.

«Все мы знаем, как благотворно на ребенка влияет чтение, — говорит Лидия Беслановна. — Чтение способствует увеличению словарного запаса и развитию речи, а каждое новое слово, ставшее понятным для ребенка, расширяет границы его мышления: оно становится более стройным и упорядоченным. При чтении формируется прочный фундамент для дальнейшего образования, тем более что чтение обогащает человека новыми смыслами. Как говорят специалисты, читая, ребёнок познает логику развития событий, учится понимать причинно-следственные отношения. Но даже и это не столь важно, на мой взгляд. Мне кажется, что главное — это то, что чтение дает основы для формирования нравственности. Наверное, вы тоже это заметили, что ребёнок при чтении какой-нибудь интересной книги переживает происходящее с героями книги, примеряет на себя, учится различать хорошее и плохое, доброе и злое, выбирает, на какой стороне он хотел бы быть. Иногда трудные переживания побуждают ребёнка перечитывать одни и те же книги много раз, пока у него не появится собственная точка зрения. И эту работу души ничем заменить нельзя».

На торжественном мероприятии, посвященном открытию летнего читального зала и библиотечного центра обслуживания детей в новом здании, арендуемом Национальной библиотекой Ингушетии, собрались воспитанники летнего лагеря, действующего на базе СОШ № 1 г. Сунжа, их родители, а также учителя школ и постоянные читатели. Можно предположить, что капитально отреставрированное и приспособленное для хранения значительной части фонда НБРИ здание, расположенное напротив библиотеки, где отныне будет работать центр обслуживания детей с обновленными в рамках субсидий Минкульта России фондами — это еще один важный шаг в направлении, ведущем к созданию республиканской детской библиотеки, предпринятый руководством НБРИ при поддержке регионального министерства культуры.

Надо отметить, что раньше подобные читальные залы, в том числе и под открытым небом, имели выездной характер. Сотрудники Национальной библиотеки составляли предварительный график работы и выезжали в разные населенные пункты для встречи с юными читателями. Но в этом году дети со всей республики сами будут приезжать в центр обслуживания, где для них сконцентрировано большое количество книжных и журнальных новинок. Кроме этого, здесь есть возможность играть в настольные и спортивные игры, заниматься разными видами творчества: рисованием, лепкой, декоративно-прикладным искусством и т. д. По задумке организаторов, большой цикл мероприятий, посвященных открытию летнего читального зала, кроме чтения книг, сможет вобрать в себя различные викторины, конкурсы, подготовленные сотрудниками библиотеки, а также презентации, беседы и небольшие кинопросмотры. И естественно, библиотечно-информационное обслуживание с учетом всех предпочтений и пожеланий посетителей.

В день, когда двери центра приветливо распахнулись, здесь царило веселое оживление. Дети с интересом знакомились с созданными для них условиями, где они могут читать, заниматься творчеством, играть в различные игры. Для посетителей летнего читального зала библиотекарями была подготовлена разнообразная программа.

«Сегодняшнее открытие — это только начало, — говорит Лидия. — Впереди еще много встреч с любителями книг, которые обещают быть интересными, увлекательными и, что очень важно, полезными для всех. Хочу довести до нашего населения, что всё время, пока дети будут отдыхать от школьных занятий, мы предоставим им весь вышеперечисленный спектр услуг, и вся наша работа, как и раньше, будет направлена на то, чтобы содействовать духовному и интеллектуальному развитию детей посредством книги, потому как чтение является одним из самых лучших способов для умственного роста молодого организма».

По словам экспертов в области рецептивных видов речевой деятельности, умение читать предполагает целый комплекс навыков, и для овладения каждым из них требуются определенные усилия. Недостаточно просто пробежаться по тексту, говорят специалисты, необходимо тренировать память, чтобы не забывать к концу фразы ее начало, а ко второй странице — содержание первой. Кроме этого, чтение дает толчок фантазии. Слова, написанные на бумаге, преображаются в образы, и каждый чтец воображает себе героев книги по-своему. Именно этим книга выгодно отличается от фильма или мультика, в которых герои даны уже готовыми — такими, как их захотел представить автор.

В середине прошлого столетия детская литература пережила настоящий расцвет: в СССР работали целые издательства, выпускавшие исключительно детские книжки. Огромными тиражами печатались книги для детей, и дети читали их буквально запоем, а книга была лучшим подарком.

Так получилось, что развитие информационных технологий и изменение образовательной системы изменили и отношение к чтению. Люди стали читать гораздо меньше, предпочитая получать информацию другими способами. Хорошо ли это? Трудно ответить однозначно. Прогресс приносит в нашу жизнь новые возможности, и вряд ли стоит от них отворачиваться. Но отказываться от проверенных веками методов, видимо, тоже не следовало бы.

«К сожалению, мы должны констатировать, что сегодня большинство детей действительно не хотят читать, — сетует Лидия Беслановна. — Им кажется, что легче посмотреть мультик или фильм, чем прочитать книжку. Да, это легче и быстрее. Но эта легкость имеет очень обманчивый вид, и, если присмотреться повнимательнее, такой быстрый способ получения информации, когда не требуется прикладывать особые усилия, не отпечатывается в голове ребенка и не вызывает у него должных эмоций, которые обязательно возникают при чтении. Особенно дети любят, когда им читают родители или старшие вслух. Психологи убеждены, что регулярное чтение вслух детям просто необходимо для гармоничного развития личности. Чтение вслух, говорят они, помогает подтолкнуть ребёнка к самостоятельному чтению, и когда у детей проявляется интерес к чему-либо из прочитанного, взрослые могут подсказать, в какой книге можно узнать больше о заинтересовавшем явлении и периоде истории.

Полезно также, чтобы и сам ребёнок приучил себя читать вслух в присутствии других членов семьи. Это развивает речевые навыки, дикцию, выразительность речи. Такого рода совместное чтение дарит чувство семейного благополучия, защищенности, оно укрепляет родственные связи и служит прекрасным методом воспитания. Все прочитанное можно немедленно обсудить, разъяснить детям непонятное, провести параллели с реальной жизнью, помочь сделать правильные выводы».

Несомненно, лучший способ воспитания детей — собственный пример. Читающие родители, ценящие книги, скорее смогут приучить детей к чтению, чем те, которые не читают сами. Но, как предупреждают врачи, следует быть очень осторожными: никакое принуждение недопустимо. Чтение должно стать для малыша не наказанием или скучной обязанностью, а весьма интересным времяпрепровождением. Одновременно следует формировать у детей уважительное и бережное отношение к книгам. Очень важно также правильно подбирать книги в соответствии с возрастом и интересами ребёнка.