В то время как для большинства граждан лето — это сезон отпусков, для правоохранительных органов это жаркая рабочая пора. Первыми лицом к лицу с преступниками сталкиваются сотрудники патрульно-постовой службы МВД. Ваха Илиев служит в этом подразделении уже четыре года.

Сержант полиции Ваха Илиев свою нелегкую профессию выбрал неслучайно. Пошёл по стопам отца, который посвятил службе в органах внутренних дел четверть века и всегда был для сына примером для подражания.

Окончив вуз, Ваха отправился отдавать долг Родине. Срочную службу проходил в войсках национальной гвардии в городе Екатеринбурге. Однажды в процессе службы его командировали в закрытое административно-территориальное образование, расположенное на берегу одного из суровых северных морей. Именно здесь молодой человек окончательно определился с дальнейшей профессией.

— Это был город с особыми условиями проживания, обслуживающий нужды важных предприятий атомной и оборонной промышленности. Всё очень серьёзно и ответственно, — рассказывает полицейский отдельного батальона ППСП ОМВД России по городу Назрани Ваха Илиев. — Тогда я окончательно понял: хочу стоять на страже правопорядка.

По словам полицейского, вся суть его работы содержится в названии подразделения.

— Мы всегда на передовой, первыми лицом к лицу сталкиваемся с преступностью и спешим на помощь людям, — говорит сержант. — Также в нашу задачу входит обеспечение правопорядка на массовых мероприятиях, пресечение преступлений и их раскрытие. Работа со свидетелями, проверка показаний, сбор доказательств — всё это в служебной деятельности очень важно. Нередко скорость задержания преступника зависит от того, как опросят потерпевшего, какие данные получат патрульные и как быстро проверят пути отхода злоумышленника. И здесь равных сотрудникам ППС нет. Допустим, поступает сообщение о каком-либо ЧП, на место происшествия направляется ближайший экипаж патрульно-постовой службы. Сотрудники опрашивают пострадавших и очевидцев, данные передают в систему управления нарядами, откуда они по цепочке дублируются всем экипажам.

Как подчеркнул Илиев, важно любить то, чем ты занимаешься, отдавать профессии всего себя, и только тогда будут результаты, которыми можно гордиться. Каждый день — это новая смена, разные люди, у каждого своя история. Полицейским порой приходится применять физическую силу и спецсредства, но, как отмечает Ваха, главное оружие в любом деле — диалог сторон.

— Важно найти общий язык, и здесь нам приходится выступать даже в роли психологов, — с улыбкой говорит полицейский. — Зачастую за смену не выпадает ни минуты покоя. Почему я выбрал именно эту службу? Наверное, потому что ты всегда в центре событий. Первым узнаёшь о произошедшем, спешишь к людям, оказываешь помощь. Злоумышленники реализуют преступный умысел — мы реагируем и противодействуем!