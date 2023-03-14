Осенью прошлого года страна отмечала полувековой юбилей общесоюзного Министерства строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности (Миннефтегазстрой СССР), которое занималось обустройством месторождений, прокладкой магистральных и промысловых трубопроводов, строительством сооружений промышленных, жилых и социальных объектов. Это было мощное министерство, которое создал универсальный по мощности и жизнеспособности нефтегазовый комплекс, не имеющий аналогов в мире.

Одним из героических участников этой эпопеи был и представитель ингушского народа Рашид Супьянович Торшхоев, который не дожил до юбилейной даты два года.

Но помимо занятости в нефтегазовой промышленности Рашид Супьянович успел поработать во многих отраслях строительной сферы бывшего Союза и современной России, пройдя путь от простого каменщика Чечено-Ингушского управления строительства до управляющего трестом Миннефтегазстроя СССР, руководителя международной управляющей компании холдинг «Март». Рашид Супьянович спроектировал и построил немало объектов промышленного и гражданского назначения, в том числе объекты социально-бытового и спортивного направления, объекты нефтяной и газовой промышленности, которые продолжают служить человечеству. Но обо всём по порядку.

Рашид Супьянович Торшхоев родился в 1951 году в Казахской ССР в Кустанайской области в селе Яман-Карачай. Так было суждено, что, родившись под печатью «спецпереселенец», будучи сыном депортированного народа, который Сталин и его клика обвинили в надуманном предательстве, спустя много лет будет в числе героических участников строительства нефтегазовой промышленности СССР и одним из основателей строительной отрасли молодой Республики Ингушетия, образованной уже в новой истории России.

Общеобразовательную школу Рашид Супьянович окончил в г. Назрани, куда семья вернулась после депортации в 1957 году. После окончания школы в 1968 году он поступил в Грозненский нефтяной институт на факультет промышленного и гражданского строительства. Параллельно работал в Чечено-Ингушском управлении строительства. Начинал свою трудовую деятельность с простого ученика каменщика в передвижной механизированной колонне ПМК-105, где он уже через год получил второй разряд каменщика.

В 1977 году дипломированный специалист, выпускник Грозненского нефтяного института работает уже прорабом в той же компании на строительном участке. В 1981 году он получает должность главного инженера. В этом же году поступает в Ростовский инженерно-строительный институт (РИСИ) на факультет экономики и права, где получает специальность инженера-экономиста.

В течение почти десяти последующих лет, с 1977 по 1988 год, он преподаёт в строительном техникуме в Грозном, работает инженером-строителем ПТО (производственно-технического отдела), мастером, прорабом, старшим прорабом, начальником ПТО, начальником строительного участка № 11 объединения «Миннефтегазстроя» СССР в Грозном, главным инженером в ПМК-155 ЧИУС, начальником ПМК-105 ЧИУС (оба управления Минюгстроя СССР).

С 1988 по 1994 год Рашид Супьянович — начальник строительного управления № 1 треста «Карачаганак-Нефтегазстрой», затем главный инженер треста и потом уже управляющий трестом «Карачаганак-Нефтегазстрой», «Главнефтегазстроя» Миннефтегазстроя СССР г. Москвы.

Одновременно, начиная с 1989 года, Рашид Торшхоев в течение восьми лет — до 1997 года исполняет обязанности уполномоченного представителя акционерного общества Pozemne stavitelstvo Nitra в России. С 1994-го по 2000 годы он является генеральным директором строительных компаний Stavoreal-Vainah, Deimos, Sikomr (Словакия).

В начале 2000-х Рашид Супьянович возглавляет немецкую строительную компанию в России Intra-Bau GMBH (г. Ваймар, Германия). С мая 2005 года до 2010 года является генеральным директором дочерней компании Intra-Bau GMBH SK в России, г. Москва.

С апреля 2007 года он президент управляющей международной инжиниринговой компании холдинг «Март» в Москве.

В числе реализованных проектов за годы трудовой деятельности Рашида Торшхоева промышленные объекты (в том числе объекты нефтегазопромышленного комплекса) в г. Грозном с 1979 по 1980 год, водовод диаметром 720 мм и протяженностью 28 км, бутанопровод диаметром 277 мм и протяженность 18 км.

В Республике Дагестан с 1981 по 1984 год: магистральный газопровод высокого давления 1500 мм «Астара — Изобильное», промежуточная нефтеперерабатывающая насосная станция на нефтепроводе «Грозный — Баку».

В Западном Казахстане с 1988 по 1994 год: кондесатопровод диаметром 377 мм и длиной 43 км, установка комплексной подготовки газа (УКПГ) — 4 штуки, газопровод нечищеного газа диаметром 520 мм и длиной 43 км, компактные очистные сооружения (КОС), магистральные водопроводные и канализационные коллекторы протяженностью до 69 км.

В области гражданского строительства: жилые дома общей площадью 218 тыс. кв. м; объекты социально-бытового, культурного спортивного и оздоровительного назначения, дворцы культуры, концертные залы, драматический театр — 7000 кв. м; спортивные комплексы общей площадью 53 тыс. кв. м; оздоровительные комплексы — 73 тыс. кв. м; пионерские лагеря — 39 тыс. кв. м; мотели, гостиницы, детские сады, клиники — 34 тыс. кв. м; образовательные учреждения (университеты, школы, лицеи) — 46 тыс. кв. м; административные здания (офисы, ж.-д. вокзал, аэропорт, здание МВД, прокуратуры); больничные комплексы и поликлиники, санатории и дома отдыха и т. д.

В последние годы Рашид Торшхоев работал старшим прорабом в частной строительной фирме, занимался строительством станции скорой помощи в г. Сунже.

Все вышеперечисленные объекты были построены на основе контрактов и всех стадий проектно-сметной документации с разработкой также дизайн-проектов, включая ландшафтный дизайн и все комплексы строительно-монтажных работ, все спецработы по жизнеобеспечению сданных в эксплуатацию объектов.

У Рашида Торшхоева три сына — Ахмед, Магомед и Алихан, и две дочери — Лейла и Диана от двух браков с Марет Цуровой и Марем Ахриевой. От брака с Хадишат Аушевой детей не было.

Ушёл из жизни в 2018 году.

Хочется отдельно отметить вклад Рашида Торшхоева в строительство социально значимых объектов в первые годы образования Республики Ингушетия. Работая в то время в одной из строительных компаний в Словакии, он привлёк в Ингушетию, где действовала зона экономического благоприятствования, высококлассных специалистов словаков, которые за короткий срок построили такие жизненно необходимые объекты, как гостиница «Асса», коттеджный городок «Таргим» на берегу пруда в Назрани, современный железнодорожный вокзальный комплекс, школу-лицей в г. Назрани и другие социально значимые объекты.

«По жизни Рашид Торшхоев был спокойным, уравновешенным человеком, — вспоминает его бывший коллега по строительству Белан Чахкиев. — Был интеллигентом по духу, коммуникабельным в общении. Умел дружить. Вообще был из числа весёлой, жизнерадостной компании ребят, которые занимались спортом, вели активный образ жизни. Это Валерий Довлатов, Магомед Албаков, Бекхан Хаутиев, которые дружили ещё со студенческих лет, занимались спортом, ну и, конечно же, стали высококлассными специалистами и занимали руководящие должности в строительной отрасли».