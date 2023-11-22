Разрабатываются различные туристические маршруты и проекты, одним из таких является проект «Патриотическое кольцо России». Данный проект будет реализовываться в 2024 году в трех городах Российской Федерации — Москве, Санкт-Петербурге и Волгограде. Выбор этих городов предопределяет подготовленная туристическая инфраструктура и желание жителей и предпринимателей принимать туристов.

«Проект «Патриотическое кольцо России» призван объединить все патриотические маршруты по стране и включить их в федеральную программу по развитию внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации. На территории 51 субъекта сформированы туристические маршруты, которые станут основой общей концепции. Цель данного проекта включение в образовательную программу российских школ, посещение школьниками мест боевой славы, музеев, памятников и монументов.

Данный проект будет способствовать развитию внутреннего туризма в нашей стране, созданию новых рабочих мест, так как дополнительно понадобятся гиды, водители, обслуживающий персонал; поступлению дополнительных налогов в бюджет.

В городах принимающих туристов будет стимул улучшать туристическую инфраструктуру: строить новые гостиницы, отели, для комфортного приема школьников и их сопровождающих, открывать новые места общественного питания, создавать новые туристические агентства с квалифицированным персоналом, разрабатывать дополнительные интересные туристические маршруты.

Но самое главное предназначение проекта — это воспитание патриотизма у подрастающего поколения. Привитие им любви к Родине и гордости за свою страну, формирование желания встать на защиту страны в случае необходимости.

Все эти качества можно привить, побывав на Мамаевом кургане в городе Волгограде, в музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе в городе Москва и в Санкт-Петербурге посетить «Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи». А сколько еще таких ценных и памятных мест по всей нашей Великой стране», — рассказала доцент Северо-Кавказского института — филиала РАНХиГС Надежда Гусельщикова.