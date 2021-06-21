И автомобилисты Ингушетии в 2021 году все чаще становятся жертвами ледышек, падающих с неба, так как мостов, куда можно спрятать свой автомобиль, на всех не хватает.

Прогнозы погоды, которыми делятся МЧС региона с газетой «Ингушетия», неутешительны и все чаще предвещают очередной сильный ветер, который готов сорвать новую крышу в школе, или продолжительные ливни, местные реки из-за которых подтопляют целые улицы.

В данном материале мы попытаемся коротко рассказать нашим читателям о том, как защитить своего «железного коня» от града и коварной непогоды, а также как защититься самому.

Гроза — вестник бед

Гроза, да еще с градом, может застигнуть водителя в любом месте. Необходимо проявить смекалку и выбрать подходящий способ спасения транспортного средства.

Чтобы сохранить целостность авто, нужно помнить, что град опаснее для транспортного средства в пути, лучше остановиться. В противном случае скорость града суммируется со скоростью машины, и последствия для кузова выливаются во вмятины и сколы. Лучше найти место для укрытия, например, заправочную станцию или эстакаду. Нельзя оставлять машину под деревом или около киоска, избегайте также рекламных щитов и ставьте авто как можно дальше от баннеров, так как ветер может обрушить конструкции.

Не стоит также становиться «живым тентом» для кузова. В интернете «гуляют» ролики, где водители ложатся на крышу машины и стараются прикрыть собой поверхность кузова, размахивая руками и ногами.

Необходимо оставаться спокойным и не поддаваться панике.

Как защитить кузов

Чтобы спасти автомобиль от града, нужно заранее подготовить план действий. Водителю нужно понимать, что если град разобьет стекла, то их можно быстро заменить, а вот испорченный кузов придется восстанавливать не один день. Поэтому важно выбирать эффективный метод для защиты крыши от осадков.

Чтобы не допустить образования вмятин, нужно быстро выбрать подручные вещи, которыми можно закрыть крышу. Для этого нужно взять автомобильные коврики, поддон, находящийся в багажнике, и положить на крышу автомобиля. В некоторых машинах легко можно снять обшивку из багажника, ее можно использовать в качестве дополнительной защиты от града. В салоне транспортного средства чаще всего лежит запасная одежда или сумки водителя и пассажиров. Вещами можно укрывать стекла.

В южной части страны град выпадает достаточно часто, и местные жители научились приспосабливаться к природному явлению и прятать авто под вещами, руководствуясь принципом «пригодится все». Опытные автомобилисты советуют брать в дорогу рулон специальной упаковочной пленки, состоящей из пузырьков, обеспечивающих защиту груза. Можно заранее спрятать рулон в багажнике, он не занимает много места. При необходимости пленки хватит, чтобы спрятать весь автомобиль, захватив капот и багажник. Чтобы избежать повреждений кузова, один край упаковочного материала зажимается капотом, другой — багажником. Материал крепко держится и позволяет укрыть машину за считанные секунды.

Необходимо правильно выбрать пленку. Стоит запомнить, что однослойное покрытие защитит «железного коня» только от мелкого града, пленка в два слоя справится с градом размером с перепелиное яйцо, трехслойное покрытие можно использовать, если выпадает град размером с грецкий орех. Пленку в четыре слоя используют водители, которым важно поставить на машину защиту, сходную с «броней». Самая крепкая — защитная пленка в пять слоев. При выборе материала стоит прислушаться к рекомендациям профессионалов.

Надежное покрытие должно отвечать следующим требованиям:

— толщина от 300 микрон;

— прочность при разрыве;

— пузырьки с воздухом должны выдерживать давление пальцами и не лопаться;

— один слой пленки должен быть не меньше 5 мм;

— покрытие должно выдерживать человеческие шаги в обуви;

— прошло испытание.

В специализированных магазинах можно найти в продаже тенты, служащие укрытием для авто в случае грозы. Пластиковые чехлы препятствуют повреждениям на кузове, которые могут появиться после града. Единственный минус тента состоит в том, что чехол необходимо надуть компрессором. Процедура отнимет драгоценное время, и град может оставить следы на крыше и стеклах машины. Чтобы накачать чехол и натянуть его на крышу, потребуется немало времени. Способ защиты от града с помощью тентов хорошо использовать, если водитель заранее знает, что по прогнозу погоды ожидается гроза и град. Автомобилист успеет остановиться и поставить машину на парковку, после чего не торопясь установит тент и встретит град во всеоружии.

Рекомендации по спасению автомобиля от града следует учитывать, но важно понимать, что ни один защитный чехол не будет так надежен, как гараж. Можно оставить транспортное средство под навесом. Многие автолюбители со стажем делают навесы из поликарбоната. Материал, используемый в качестве защиты, отличается хорошими защитными свойствами и долгим сроком службы.

Чтобы защитить машину от стихийных явлений при помощи пленки можно использовать способ «сэндвич». Пленка крепится в три слоя, между каждым из которых образуется прослойка воздуха, которая помогает спасать «железного коня».

Правила поведения при грозе, ливнях, граде и сильном ветре

Во время грозы основную опасность представляет удар молнии. Кроме обычной линейной (или зигзагообразной) молнии, иногда наблюдается шаровая молния — светящийся шар, плавающий в воздухе над поверхностью земли и взрывающийся при столкновении с любым твердым предметом.

Для снижения опасности поражения молнией объектов экономики, зданий и сооружений устраивается молниезащита в виде заземленных металлических мачт и натянутых высоко над сооружениями объекта проводами.

Перед поездкой на природу уточните прогноз погоды. Если предсказывается гроза, то перенесите поездку на другой день. Если вы заметили грозовой фронт, то в первую очередь определите примерное расстояние до него по времени задержки первого раската грома, первой вспышки молнии, а также оцените, приближается или удаляется фронт. Поскольку скорость света огромна (300 000 км/с), то вспышку молнии мы наблюдаем мгновенно. Следовательно, задержка звука будет определяться расстоянием и его скоростью (около 340 м/с).

Пример: если после вспышки до грома прошло 5 секунд, то расстояние до грозового фронта равно 340 м/с х 5с = 1700 м.

Если запаздывание звука растет, то грозовой фронт удаляется, а если запаздывание звука сокращается, то грозовой фронт приближается. Молния опасна тогда, когда вслед за вспышкой следует раскат грома. В этом случае срочно примите меры предосторожности.

Если вы находитесь в доме, закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия во избежание сквозняка. Не растапливайте печь, поскольку высокотемпературные газы, выходящие из печной трубы, обладают высокой электропроводностью и могут притянуть к себе электрический разряд. По этой же причине при грозе следует затушить костер. Не разговаривайте по телефону: молния иногда попадает в натянутые между столбами провода.

Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы. Если у вашего радио- или телеприемника на крыше индивидуальная антенна, ее следует отсоединить от приборов.

Если вы на открытой местности, отключите сотовый телефон и другие устройства, не рекомендуется использовать зонты, а также не прячьтесь под высокими деревьями, особенно одинокими. По статистике, наиболее опасны дуб, тополь, ель, сосна. Если вы находитесь в лесу, то укройтесь на низкорослом участке леса. Не находитесь в водоеме или на его берегу. Отойдите от берега, спуститесь с возвышенного места в низину.

В степи, поле или при отсутствии укрытия (здания) не ложитесь на землю, подставляя электрическому току все свое тело, а сядьте на корточки в ложбине, овраге или другом естественном углублении, обхватив ноги руками.

Если грозовой фронт настиг вас во время занятий спортом, то немедленно прекратите их. Металлические предметы (мотоцикл, велосипед, ледоруб и т. д.) положите в сторону, отойдите от них на 20-30 м. Необходимо отметить, что во время грозы не следует бегать. Если в поисках укрытия, вам необходимо пересечь открытое пространство — не бегите, идите спокойным шагом.

Если ударила молния

Прежде всего потерпевшего необходимо раздеть, облить голову холодной водой и, по возможности, обернуть тело мокрым холодным покрывалом. Если человек еще не пришел в себя, необходимо сделать искусственное дыхание «рот в рот» и как можно быстрее вызвать медицинскую помощь.

Рекомендации для населения при граде

По возможности не выходите из дома, находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон. Не пользуйтесь электроприборами, т. к. град обычно сопровождается грозовой деятельностью.

Находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие. Если это невозможно, защитите голову от ударов градин руками, сумкой, одеждой. Не пытайтесь найти укрытие под деревьями, т. к. велик риск не только попадания в них молний, но и того, что крупные градины и сильный ветер могут сломать ветви деревьев.

Если вы перемещаетесь на автомобиле, то прекратите движение. Находясь в автомобиле, держитесь дальше от стекол. Желательно развернуться к ним спиной (лицом к центру салона) и прикрыть глаза руками или одеждой. Если с вами оказались маленькие дети, то их необходимо закрыть своим телом, и также прикрыть глаза либо одеждой, либо рукой. Если позволяют габариты салона — лучше всего лечь на пол.

Ни в коем случае не покидайте во время града автомобиль. Помните, что средняя продолжительность града составляет примерно 6 минут, и очень редко он продолжается дольше 15 минут.

Рекомендации для населения при сильном ливне

При получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок на личном транспорте, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Включите средства проводного и радиовещания.

Если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.

Если помещение, в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность.

Если покинуть здание не представляется возможным, то поднимитесь на вышерасположенные этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери и сообщите о своем местонахождении в дежурную службу МЧС по телефону 01, 112.

Если ливень застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного прибывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.

Рекомендации для населения при сильном ветре

Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна.

Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска: мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов.