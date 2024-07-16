В трех населенных пунктах Ингушетии временно отключат свет 

Из-за проведения плановых ремонтных работ 17 июля с 10 до 16 часов в сельских поселениях Сагопши и Пседах Малгобекского района частично отключат свет, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МЧС по республике.
Также в среду с 15 до 17 часов без электричества останутся и жители части города Сунжа.
«Будьте бдительны и осторожны. Следите за электроприборами и оборудованием», — отмечается в релизе.
Единая дежурно-диспетчерская служба Малгобекского района: 8 (8734) 62-41-81. ЕДДС Сунжи: 8 (8734) 72-30-13.