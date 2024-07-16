В трех населенных пунктах Ингушетии временно отключат свет 

Также в среду с 15 до 17 часов без электричества останутся и жители части города Сунжа.

«Будьте бдительны и осторожны. Следите за электроприборами и оборудованием», — отмечается в релизе.

Единая дежурно-диспетчерская служба Малгобекского района: 8 (8734) 62-41-81. ЕДДС Сунжи: 8 (8734) 72-30-13.