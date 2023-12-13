Республики Северного Кавказа стали лидерами в стране по росту безналичного оборота

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Доля безналичного торгового оборота в России по итогам 3 квартала 2023 года достигла 64,2%, обновив годовой максимум.

По данным СберИндекса, лидером в стране по росту этого показателя стала Чеченская Республика — доля безналичного оборота в 3 квартале там выросла на 3,2%. На втором месте — Кабардино-Балкария — там рост объёма безналичной оплаты составил 2,8%. Также в ТОП-10 по стране вошли Дагестан и Ингушетия, на 3 и 7 местах соответственно.

Руслан Мизаев, управляющий Чеченским отделением Сбербанка:

«Популярность безналичной оплаты в регионе стабильно растёт. На сегодняшний день на территории Чеченской Республики действуют свыше 1,2 тысяч активных торговых точек эквайринга Сбера — это на 24% больше, чем год назад. Помимо лидерства республики в федеральном рейтинге, по итогам третьего квартала 2023 года Грозный вошёл в ТОП-3 среди городов страны по росту доли безналичного торгового оборота. Это стало результатом эффективной работы Сбера и Правительства Чеченской Республики в области развития цифровизации региона».

Виктор Бударин, управляющий Ингушским отделением Сбербанка:

«Сбер активно работает над развитием доступности безналичных платежей на Северном Кавказе. Мы видим положительный результат нашей работы. Так, к примеру, в базовых категориях торговли доля безналичного оборота в 3 квартале составила 66,7%, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,4%. Максимальный рост зафиксирован в гипермаркетах и на АЗС — 10%, несколько меньший — в супер-и мини-маркетах, в категории „Одежда и обувь“, а также в кафе и ресторанах — около 5%».

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