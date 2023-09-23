На протяжении долгих лет сотрудники управления шефствуют над детским домом-интернатом, в котором воспитываются 17 ребят с тяжелыми заболеваниями, стараются быть рядом с детьми и оказывают всестороннюю им помощь и поддержку. В ходе визита росгвардейцы поздравили двух воспитанников социального учреждения с днем рождения, после чего для ребят выступил с развлекательной программой коллектив театральной шоу-группы. Дети тепло встретили гостей и с восхищением смотрели представление.

- Сегодняшняя встреча в очередной раз показала, насколько важна и нужна поддержка людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, — отметила в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» военнослужащая территориального управления Росгвардии сержант Салима Сампиева. — Мы хотели, чтобы праздник у особенных детей получился радостным и ярким, подарить им заботу и внимание. Хочется надеяться, что это у нас получилось.

Росгвардейцы также вручили ребятам подарки и поблагодарили коллектив социального учреждения за их труд и за предоставленную возможность организовать для детей праздничное мероприятие. Заместитель директора детского дома Малика Даурбекова поблагодарила правоохранителей за постоянную заботу и активное участие в воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья.