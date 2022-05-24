По легенде учений, в одном из помещений первого этажа Управления вневедомственной охраны произошло возгорание и задымление. На первом этапе были оценены первичные действия сотрудников, ответственных за пожарную безопасность в подразделении, после чего к месту условного происшествия прибыли огнеборцы пожарно-спасательной части № 9.

Подразделения пожарной охраны провели разведку, быстро и слаженно развернули пожарно-техническое вооружение и ликвидировали условное возгорание. Спасли потерпевшего из задымлённого помещения, эвакуировали сотрудников управления.

Итоги учений подвел начальник инспекции пожарной безопасности Управления Росгвардии по Ингушетии майор Мухамед Сабиев.

«В очередной раз продемонстрированы традиционно положительные результаты учений, обусловленные постоянным взаимодействием и поддержкой со стороны Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия. Вместе с тем хотелось бы отметить роль ответственных за пожарную безопасность в подразделениях: первичные действия, предпринимаемые до прибытия коллег из чрезвычайного ведомства, явились результативными и соответствовали требованиям руководящих документов», — отметил в своем выступлении офицер.