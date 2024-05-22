Росгвардейцы Ингушетии приняли участие в межведомственных учениях

В ходе мероприятий росгвардейцы отработали пресечение противоправных действий условного правонарушителя силами и средствами регионального управления вневедомственной охраны Росгвардии.

Также, в рамках реагирования на поступивший сигнал, специалисты ОМОН «Беркут-Юг» обследовали опасный предмет, обнаруженный на территории учебного заведения по легенде учений.

«Межведомственные учения — это необходимая составляющая процесса обучения личного состава для действий, предусмотренных мерами реагирования на различные угрозы. Именно в процессе таких учений достигается необходимый уровень взаимодействия, сотрудники разных ведомств начинают работать как единый механизм и совместными усилиями обеспечивают безопасность и благополучие граждан», — отметил заместитель начальника управления полковник полиции Хамзат Угурчиев.