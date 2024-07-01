В Сунженской районной больнице Ингушетии провели антитеррористические учения 

В Сунженской районной больнице Ингушетии провели крупные учения по противодействию терроризму.
Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района, в профилактических мероприятиях принял участие весь персонал медучреждения и спецподразделения правоохранительных органов.
Отмечается, что учения проводятся для закрепления алгоритма действий медицинских работников в чрезвычайных ситуациях.
Учения стартовали с отработки эвакуации людей со всего здания. С этим все справились. Затем — провели обыск. Проверили камеры наблюдения, искали условно установленные взрывные устройства.
По словам организаторов, учебная акция продемонстрировала готовность сотрудников быстро реагировать и способность защитить себя и пациентов.