В Сунженской районной больнице Ингушетии провели антитеррористические учения 

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района, в профилактических мероприятиях принял участие весь персонал медучреждения и спецподразделения правоохранительных органов.

Отмечается, что учения проводятся для закрепления алгоритма действий медицинских работников в чрезвычайных ситуациях.

Учения стартовали с отработки эвакуации людей со всего здания. С этим все справились. Затем — провели обыск. Проверили камеры наблюдения, искали условно установленные взрывные устройства.

По словам организаторов, учебная акция продемонстрировала готовность сотрудников быстро реагировать и способность защитить себя и пациентов.