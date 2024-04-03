В Малгобекском отделе полиции Ингушетии тушили условный пожар

В рамках учений была проведена эвакуация личного состава подразделения из административного здания. Полицейские также приняли меры по спасению своего коллеги, «пострадавшего от сильного задымления», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального министерства внутренних дел.

Собеседник издания отметил, что до прибытия на место происшествия пожарных стражи правопорядка сдерживали огонь, защищая имущество и здоровье людей, умело применяя штатные противопожарные средства.

«Условные источники возгорания были локализованы. Учения прошли успешно. Полицейские получили хороший опыт действий в условиях, приближенных к реальной чрезвычайной ситуации», — говорится в релизе.