Готовим патриотов
Росгвардейцы Ингушетии приняли участие в региональной патриотической акции
В Назрани, в Ингушском политехническом колледже, прошла патриотическая акция «Долг каждого», организованная Комитетом по делам молодежи республики при поддержке «Юнармии». Среди гостей, выступивших перед учащимися учебного заведения, находился и офицер Управления Росгвардии по Ингушетии майор полиции Аслан Исмаилов.
В ходе общения с молодыми людьми росгвардеец особое внимание уделил особенностям службы в войсках национальной гвардии, которой интересовались студенты. Он также напомнил о необходимости соблюдения закона о воинской обязанности и военной службе. Кроме того, офицер проинформировал собравшихся о событиях, оказавших значительное влияние на текущую общественно-политическую обстановку.
В завершение встречи представители «Юнармии» провели для студентов колледжа мастер-класс по сборке-разборке автомата и ответили на интересующие их вопросы.