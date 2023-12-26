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В гостях у особенных детей

Росгвардейцы Ингушетии присоединились к ведомственной акции «Дед Мороз специального назначения»

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В рамках всероссийской ведомственной акции «Дед Мороз специального назначения» сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Ингушетии посетили дом-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья в с. п. Троицкое.

Стражи порядка организовали для детей праздник с главными новогодними героями — Дедом Морозом и Снегурочкой, вручившими ребятам сладкие подарки и игрушки. Кроме того, росгвардейцы подготовили персональные подарки, которые заказали сами воспитанники интерната. Настоящим новогодним сюрпризом для гостей стало выступление Хяди Саговой — воспитанницы интерната, исполнившей композицию «Снежинка».

— Посещение особенных детей стало для нас доброй традицией, — призналась в беседе с корреспондентом «Ингушетии» ответственный исполнитель пресс-службы Управления Росгвардии по Республике Ингушетия сержант Салима Сампиева. — Оказывая помощь и внимание, мы не просто дарим радость воспитанникам интерната, а даем им надежду и веру в светлое и доброе будущее.

Добавим, что руководство и коллектив дома-интерната выразили слова искренней благодарности росгвардейцам, подарившим особенным детям заряд праздничного настроения.

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