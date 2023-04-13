Так, офицер Управления Росгвардии по Ингушетии майор полиции Аслан Исмаилов в ведомственной школе в Назрани, напомнив детям, что Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечается 11 апреля, отметил в своей речи, что в этот день в 1945 году на территории самого крупного концентрационного лагеря Бухенвальд вспыхнуло вооружённое восстание, организованное самими заключёнными, а позднее показания узников дошли до международного Нюрнбергского трибунала, и весь мир увидел истинное лицо фашизма.

Также гость рассказал ребятам о многочисленных свидетельствах пыток, расстрелов, унижений, которым гитлеровцы подвергали миллионы невинных людей и даже целые народы, и которые были осуждены в Нюрнберге как преступление против человечности.

«Память о тех страшных событиях, а также о людях, нашедших в себе силы пережить их, служит нам поводом никогда не забывать о страшных преступлениях фашизма и не допускать их в будущем. Подрастающее поколение обязано знать историю и однозначно понимать, кто и какой ценой внес решающий вклад в Великую Победу», — подчеркнул Исмаилов.