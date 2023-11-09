Дань памяти
Росгвардейцы Ингушетии вспоминали погибших боевых товарищей
В муниципальном Дворце культуры г. Назрани прошел вечер памяти сотрудников ОМОН Управления Росгвардии по Ингушетии, погибших при исполнении служебных обязанностей. В мероприятии приняли участие ветераны службы, родственники погибших сотрудников, глава города Урусхан Евлоев, председатель Назрановского городского совета Юсуп Богатырев, депутат Народного собрания Ингушетии Бадрудин Олигов, другие приглашенные.
Первый командир ингушского ОМОН Магомед-Гирей Сукиев поприветствовал собравшихся и выразил признательность за всестороннюю поддержку семей погибших сотрудников. К нему присоединился действующий командир отряда полковник полиции Ваха Костоев, который заверил, что и в дальнейшем будут приложены все усилия для оказания помощи родным воинов правопорядка.
Заместитель начальника территориального органа подполковник Андрей Албетков в своей речи подчеркнул, что память о коллегах, отдавших свои жизни в борьбе с преступностью, бережно хранится в сердцах сослуживцев. Офицер добавил, что подвиги погибших при исполнении служебного долга боевых товарищей являются для них примером отваги и мужества, еще крепче сплачивая ребят.
Встреча продолжилась церемонией вручения общественных наград. Родственники погибших сотрудников поблагодарили представителей Росгвардии за заботу и постоянное внимание.