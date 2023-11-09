Первый командир ингушского ОМОН Магомед-Гирей Сукиев поприветствовал собравшихся и выразил признательность за всестороннюю поддержку семей погибших сотрудников. К нему присоединился действующий командир отряда полковник полиции Ваха Костоев, который заверил, что и в дальнейшем будут приложены все усилия для оказания помощи родным воинов правопорядка.

Заместитель начальника территориального органа подполковник Андрей Албетков в своей речи подчеркнул, что память о коллегах, отдавших свои жизни в борьбе с преступностью, бережно хранится в сердцах сослуживцев. Офицер добавил, что подвиги погибших при исполнении служебного долга боевых товарищей являются для них примером отваги и мужества, еще крепче сплачивая ребят.

Встреча продолжилась церемонией вручения общественных наград. Родственники погибших сотрудников поблагодарили представителей Росгвардии за заботу и постоянное внимание.