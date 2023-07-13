«Ростелеком» и «Атлас» успешно протестировали технологию квантового распределения ключей на магистральной линии связи TEA NEXT

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«Ростелеком» совместно с компанией «Атлас» завершили испытания технологии квантового распределения ключей (КРК) и сопряженных с ними шифраторов на инфраструктуре первой очереди магистральной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) «Новая ТрансЕврАзийская линия связи» (TEA NEXT). КРК обеспечивает наивысшую степень защиты каналов передачи данных от несанкционированного доступа.

Программа тестирования полностью соответствует цели обеспечения технологического суверенитета и базируется на оборудовании и решениях российских разработчиков.

Ключевая особенность проекта TEA NEXT заключается в использовании самых перспективных оптических волокон стандарта G.654E и G.654ULL с затуханием 0,175 дБ/км на длине волны 1550 нм, тогда как для стандартных оптических волокон семейства G.652 типовое значение затухания составляет не менее 0,2 дБ/км. Таким образом, впервые в России в условиях реальной эксплуатации технология КРК была испытана на оптических волокнах нового поколения.

Испытания систем КРК производства ООО «СМАРТС-Кванттелеком» и сопряженных шифраторов ООО «Амикон» с номинальной скоростью шифрования до 10 Гбит/c проходили с использованием ВОЛС протяженностью 85 км между двумя узлами первой очереди TEA NEXT на территории Центрального федерального округа.

В ходе испытаний на инфраструктуре TEA NEXT была проверена корректность работы технологии КРК и сопряженных с ними шифраторов. Проведен сеанс передачи данных между узлами проведения испытаний. Максимальная зарегистрированная скорость выработки квантовых ключей составила 394 бит/с при коэффициенте квантовых ошибок ниже нормативов.

Кроме того, была проверена возможность накопления квантовых ключей в буфере сопряженных шифраторов для их использования в случаях, когда временно будет отсутствовать возможность формирования новых квантовых ключей, например, при осуществлении атак на системы КРК.

Зафиксированные в рамках испытаний скорости выработки квантовых ключей оказались лучше типовых значений показателей работы для ВОЛС соответствующей длины (85 км) с использованием оптических волокон предыдущего стандарта (G.652) почти в два раза. Полученные результаты свидетельствуют о высоком потенциале применения инфраструктуры TEA NEXT для построения магистральных квантовых сетей с увеличенной дальностью пролетов между соседними узлами, что способно повысить технико-экономическую эффективность проектов развития квантовых коммуникаций.

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