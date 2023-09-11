Одним из таких «островков» является Театр юного зрителя в Назрани. После отличного капитального ремонта он разительно изменился в лучшую сторону, и теперь руководству и творческому коллективу театра не стыдно приглашать в свои стены коллег из других регионов. На днях впервые в нашу республику с гастролями приехал Рязанский государственный областной театр юного зрителя.

Для жителей региона и гостей республики представлены два спектакля: «Маша и медведи» (по мотивам русских народных сказок) и «Тринадцатая звезда» по пьесе В. Ольшанского. На сцене Ингушского ТЮЗа 11 сентября в 11:00 и 14:00 состоялся показ спектакля «Тринадцатая звезда». В школах Назрани 12 сентября пройдет показ спектакля «Маша и медведи» (действует программа «Пушкинская карта»).

В ходе пресс-конференции, устроенной для местных журналистов, художественный руководитель рязанского театра Марина Есенина призналась, что давно хотела приехать в Ингушетию.

— Как оказалось, это желание было обоюдным, — рассказала Марина Викторовна. — Руководство ингушского театра само пригласило нас в республику. Благо, гастрольный график удается формировать свободно, потому что наш театр в историческом здании Рязани пока что на ремонте. Скажу откровенно: такой приятной атмосферы гостеприимства я давно не встречала. И юные зрители удивили искренней тягой к нашему искусству. Уверена, что мы надолго сохраним в своих сердцах тепло от этих встреч.

Исполняющая обязанности заместителя министра культуры Ингушетии Макка Куртоева от лица всех почитателей таланта актеров Рязанского театра юного зрителя выразила огромную признательность за визит в республику и зачитала приветственный адрес от имени министра культуры Ингушетии Залины Льяновой.