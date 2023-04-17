Сбер на Юге России и в СКФО поможет записать ребенка в первый класс

Консультации проводятся в офисах Сбера в 65 регионах страны, в том числе в Краснодарском крае, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии-Алании.

Лариса Николаевна Безделева, заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«Сбер как социально ответственная компания активно поддерживает родителей. Теперь в наших офисах в 5 регионах Юга и СКФО можно бесплатно подать заявление на запись ребенка в школу. Это важная часть нашей ESG-стратегии развития, т. к. мы помогаем нашим клиентам не только сэкономить время, но и разобраться во всех нюансах заполнения документов».

Услуга предоставляется бесплатно и доступна для всех родителей, вне зависимости от того, являются ли они клиентами Сбера. Если у родителя нет учетной записи на Госуслугах, сотрудники помогут зарегистрироваться на портале через приложение СберБанк Онлайн.

Для подачи заявления на зачисление в первый класс потребуется паспорт родителя, свидетельство о рождении ребёнка, номер или название школы, сведения о регистрации родителя и ребенка.