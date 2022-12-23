Как сообщила газете «Ингушетия» супруга мобилизованного, жительница Сунжи Тамара Б. Г., органы власти не составляют без внимания и заботы ее семью.

«Мы получили социальную помощь от Минтруда Ингушетии в размере 10 тыс. руб., Администрация города оказывала продуктовую помощь. Супруг вовремя получает все выплаты, также от руководства республики нам выделили 100 тыс. руб.», — рассказала собеседница издания.

Как сообщила «Ингушетии» жительница улицы Калиматова города Сунжи, Л. Е., ее супруг не был призван по мобилизации, он сам пошел в военкомат и записался добровольцем несколько месяцев назад.

«Недавно на банковскую карту нам перечислили 10 тыс. руб. социальной помощи. До этого получили 100 тыс. руб. Это большая помощь для нас. Администрация привозила продуктовые наборы. Одним словом, без поддержки не остаемся, чувствуем заботу государства и помощь от властей Ингушетии», — сказала жительница Сунжи.

Как отметил брат добровольца Д. Г. Е, в ближайшее время власти обещали выделить земельный участок. Он уверен, что и этот вопрос разрешится так же оперативно, как и с выплатами.

Напомним, по поручению Главы Ингушетии, Минтруда республики на основании социальных паспортов мобилизованных граждан, составленных муниципалитетами, создало реестр семей данной категории военнослужащих, чтобы в дальнейшем оказывать им помощь.

Об этом в ходе рабочей встречи Махмуд-Али Калиматову сообщил руководитель ведомства Хаджибекир Муталиев.

По его словам, министерством готовится список малоимущих семей мобилизованных, чей среднедушевой доход не превышает региональный прожиточный минимум, для оказания им единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. рублей. Выплаты будут осуществлены до конца текущего года.

«Лично проследите, чтобы все люди из утвержденного списка получили эти средства. Речь идет о семьях наших ребят, отправившихся для участия в спецоперации в Украине. Мы все понимаем, какую важную задачу по защите нашей страны они сегодня выполняют. Поэтому военнослужащие и их семьи по всем вопросам должны быть у нас в приоритете. Реагируйте на любой сигнал о помощи. Если есть проблемы, не входящие в вашу компетенцию, но они доведены до вас, ставьте в известность меня, правительство — мы примем меры», — заявил Глава региона.

Ряд решений было принято по трудоустройству членов семей мобилизованных, а родным военнослужащего Малароева из-за сложной жизненной ситуации оказана единовременная материальная помощь в размере 50 тыс. рублей.

«В целях реализации вашего указа, мы также подготовили проект постановления правительства. Документ предусматривает предоставление одному из членов семьи мобилизованного мер социальной поддержки в размере 50% оплаты жилья, из расчета 18 кв. м на человека и коммунальных услуг в пределах норм потребления на одного человека», — сказал Муталиев.

Он также отметил, что для оперативного информирования членов семей мобилизованных о полагающихся им мерах социальной поддержки, Минтруд Ингушетии создал на официальном сайте раздел "«Социальная поддержка мобилизованных граждан». Также создан чат-бот в Telegram, в котором граждане могут проконсультироваться по вопросам, касающимся порядка и условий оказания помощи членам семей мобилизованных граждан. Более того, на сегодняшний день клиентские службы министерства вне очереди принимают членов семей мобилизованных и оказывают им бесплатную юридическую помощь в виде устного правового консультирования.

«Кроме всего перечисленного, в соответствии с вашим устным поручением об оказании помощи членам семей военнослужащих, погибших и без вести пропавших в ходе специальной военной операции на Украине, за счет внебюджетных источников финансирования им оказана материальная помощь в размере 20 тыс. рублей каждой семье», — подытожил Муталиев.

Ранее, семьям мобилизованных по решению Калиматова выплачены по 100 тыс. рублей из резервного фонда Главы республики.