Безопасные дороги

Улучшая безопасность на дорогах

«Шумовые полосы» на ингушском участке ФАД «Кавказ» приведут в соответствие с требованиями ГОСТа

0

Руководством Госавтоинспекции МВД по Ингушетии, сотрудниками отдела надзора УГИБДД и представителями ФКУ Упрдор «Кавказ» во взаимодействии с республиканской прокуратурой была осуществлена проверка соответствия «шумовых полос», установленных на 570 и 585км ФАД Р-217, требованиям ГОСТа.

Об этом газете «Ингушетия» сообщила старший инспектор по пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД Зара Ужахова.

- Применение «шумовых полос» на указанных участках обусловлено ростом аварийности, — пояснила собеседница. — Так, с начала текущего года на 570 км. ФАД «Кавказ» совершено 31 дорожно-транспортное происшествие, погибло 2 человека и 10 человек получило ранения, а на 585 км. ФАД «Кавказ» совершено 9 дорожно-транспортных происшествий, в 5 из которых 11 человек получило ранения.

Она напомнила, что «шумовы́е по́лосы» — разновидность искусственной дорожной неровности в виде поперечных или продольных полос, наносимых перед пешеходным переходом или опасным участком дороги, а также на разделительных полосах и обочинах междугородных дорог. «Шумовые полосы» наряду с более громоздким «лежачим полицейским» является одним из средств увеличения безопасности дорожного движения.

Зара Ужахова еще раз призвала граждан соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и взаимно вежливыми на дорогах, а также следовать предписаниям дорожных знаков и дорожной разметки.

Напомним что с просьбой разобраться в данной ситуации к Главе республики Махмуд-Али Калиматову во время прямой линии с жителями республики 5 декабря обратился один из автомобилистов.

«Я в курсе этой проблемы и уже дал поручение устранить ее» — ответил руководитель субъекта.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Полицейские в Ингушетии подбросили наркотики жителю региона
Подполковнику Султану Хашагульгову из Ингушетии Владимир Путин вручил Звезду Героя России
Юный вокалист из Ингушетии стал лауреатом всероссийского фестиваля в КБР
В селе Южное Ингушетии откроют новый ФАП в начале 2024 года
В Ингушетии загорелась кровля частного дома
Ансамбль «Таргим» из Ингушетии стал триумфатором фестиваля «Хрустальная Терпсихора»
В Сунже Ингушетии газифицированы школа и детский сад
Программисты Ингушетии вышли в финал чемпионата России в Москве
Глава Ингушетии озвучил имена осужденных сбытчиков наркотиков
В Карабулаке Ингушетии провели антинаркотическую игру-викторину
В администрации Назрановского района Ингушетии чествовали кикбоксера Ислама Муталиева

Главное

Яндекс.Метрика

 