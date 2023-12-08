Об этом газете «Ингушетия» сообщила старший инспектор по пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД Зара Ужахова.

- Применение «шумовых полос» на указанных участках обусловлено ростом аварийности, — пояснила собеседница. — Так, с начала текущего года на 570 км. ФАД «Кавказ» совершено 31 дорожно-транспортное происшествие, погибло 2 человека и 10 человек получило ранения, а на 585 км. ФАД «Кавказ» совершено 9 дорожно-транспортных происшествий, в 5 из которых 11 человек получило ранения.

Она напомнила, что «шумовы́е по́лосы» — разновидность искусственной дорожной неровности в виде поперечных или продольных полос, наносимых перед пешеходным переходом или опасным участком дороги, а также на разделительных полосах и обочинах междугородных дорог. «Шумовые полосы» наряду с более громоздким «лежачим полицейским» является одним из средств увеличения безопасности дорожного движения.

Зара Ужахова еще раз призвала граждан соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и взаимно вежливыми на дорогах, а также следовать предписаниям дорожных знаков и дорожной разметки.

Напомним что с просьбой разобраться в данной ситуации к Главе республики Махмуд-Али Калиматову во время прямой линии с жителями республики 5 декабря обратился один из автомобилистов.

«Я в курсе этой проблемы и уже дал поручение устранить ее» — ответил руководитель субъекта.