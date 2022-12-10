Так, представители корпорации рассказали о планах развития образования в регионе. По словам Лобова, в республике планируют начать бесплатное обучение школьников программированию в рамках проекта «Код будущего», реализуемого при поддержке Минцифры России. Занятия хотят проводить на базе школ региона, а в дальнейшем в субъекте могут создать очный цифровой колледж. Также в феврале в Ингушетии проведут профориентационное тестирование для школьников «Найди свое призвание», которое позволит ребятам определиться с выбором будущей профессии.

«Сотрудничество с корпорацией «Синергия» обещает быть продуктивным. Нам предлагается совместная реализация проектов, которые охватывают актуальные для региона направления: образование, цифровизацию, туризм, современные технологии, профессиональную ориентацию и обучение новым специальностям. В этом тандеме мы надеемся решить многие вопросы. Надо дать нашей молодежи больше шансов на реализацию, расширив их возможности выбора и профессионального роста. Рад нашему сотрудничеству», — заявил Глава Ингушетии.

В планах есть и образовательные проекты для взрослых. Так, университет «Синергия» организует бесплатное обучение цифровым профессиям граждан, стоящих на учете в центрах занятости.

«На базе университета открыт центр адаптации ветеранов СВО. Мы на бесплатной основе проводим для героев переподготовку, повышение квалификации, помогаем им с трудоустройством. Кроме того, мы безвозмездно обучаем детей военнослужащих. Все эти программы уже завтра могут заработать в Ингушетии», — сказал Лобов.

С поддержкой участников спецоперации связаны и два других проекта, реализация которых должна начаться на территории республики. Первый из них — это «Бизнес-мобилизация», направленный на объединение усилий российских предпринимателей в помощи фронту поставками своей продукции. Второй — это создание графических новелл, посвященных подвигам героев СВО, по которым новейшую историю будут изучать российские школьники.

Для развития туристической привлекательности Ингушетии «Синергия» планирует построить глэмпинг, который принесет дополнительные рабочие места республике. Займется корпорация и брендингом Ингушетии, а ее специалисты помогут определить «точки притяжения» в регион туристов. Более того, в республике планируют аккредитовать новый вид спорта — спортивное программирование. Чемпионаты по нему, под эгидой федерации спортивного программирования, пройдут во всех субъектах России уже в следующем году.

Кроме того, «Синергия» окажет содействие в получении грантов молодыми предпринимателями Ингушетии. Отдельно об этом попросили в Минэкономразвития республики.

Содействие в реализации всех перечисленных программ окажут: министерство образования, минэкономразвития, министерство спорта, а также министерство труда, занятости и социального развития Ингушетии.