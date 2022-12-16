Эпидемиологическая ситуация в Республике Ингушетия по заболеваемости гриппом и ОРВИ на данный момент оценивается как относительно стабильная. Об этом в ходе рабочей встречи Главе республики доложил министр здравоохранения Ингушетии Магомед-Башир Балаев.

«Согласно данным еженедельного мониторинга, заболеваемость гриппом и ОРВИ остается на неэпидемическом уровне. В республике в сезон 2022-2023 годов запланировано проведение вакцинации против гриппа с охватом не менее 75% лиц, относящихся к группам риска, определенных национальным календарем профилактических прививок», — сказал министр.

По данным Роспотребнадзора по Ингушетии, в республике всего за период с 5 декабря по 11 декабря заболели острыми респираторными вирусными инфекциями 568 человек, показатель заболеваемости на 10 тыс. населения — 11,2 и не превышает уровня расчетного эпидемического порога. В сравнении с предыдущей неделей показатель заболеваемости острыми респираторными инфекциями увеличился, а прирост составил 58%. Зато в регионе наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. С 1 декабря впервые выявлено 20 случаев. Всего на лечении находится 41 человек, в том числе 6 человек — в стационаре, на оксигенотерапии — 1 человек, лиц старше 60 лет — 2 человека.

«Президент России Владимир Путин уже прошел вакцинацию от гриппа, я тоже предпочитаю не пропускать все профилактические прививки и призываю население обезопасить себя. В нашей республике эпидемический порог еще не превышен, но в других регионах уже закрываются образовательные учреждения. Своевременная профилактика заболеваемости поможет нам избежать введения карантинных мероприятий и сохранить здоровье», — сказал Глава Ингушетии.

Для стабилизации в Ингушетии ситуации по гриппу и ОРВИ в Управлении Роспотребнадзора по региону совместно с министерством здравоохранения республики издано постановление главного государственного санитарного врача по республике о мероприятиях по профилактике гриппа, проводятся лабораторные исследования лиц с подозрением на заболевание гриппом.

На сегодняшний день в республике уже обследован 691 человек (6219 исследований). В основном регистрируются вирусы негриппозной этиологии (риновирусы — 40, аденовирусы — 12, метапневмовирусы — 21, бокавирусы — 9, парагрипп — 5, РС-вирусы — 9), также часто заболеваемость встречается у тех, кто не прививался заранее. Для госпитализации больных в 2-х инфекционных отделениях Ингушской республиканской клинической больницы и Малгобекской центральной районной больнице имеется 110 инфекционных коек. Также в регионе создан резерв медикаментов для лечения и профилактики гриппа.

Управление Роспотребнадзора по республике и Минздрав региона на своих сайтах регулярно публикуют информацию о правилах профилактики вирусных заболеваний, куда входят, в том числе, соблюдение дистанции, регулярное мытье рук и ведение здорового образа жизни.