«Строителям предстоит возведение бетонного каркаса здания, кладка наружных стен, перегородок, электроснабжение. Контрактная стоимость объекта — свыше 300 млн руб. Работы ведутся благодаря реализации национального проекта «Демография», — сказал представитель министерства.

Как отметили в ведомстве, ФОК будет трехэтажным, общей площадью свыше 4 тыс. м и пропускной способностью 130 мест.

По инициативе Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, проектировщики предусмотрели залы для борьбы, душевые, массажный кабинет, кабинет врача, информационный, тренажерный, фитнес- залы и многое другое. Кроме того, планируется строительство плавательного бассейна площадью 250 кв. м из 5 дорожек протяженностью 25 метров, полосы препятствий, тира и трибун для родителей воспитанников.

Строительство нового комплекса вместо располагавшегося возле ДК старого ФОКа, подлежавшего сносу из-за многочисленных нарушений, планируется завершить до конца текущего года. Еще один спорткомплекс власти региона намерены построить в сельском поселении Барсуки Назрановского района в 2024 году. Их заказчиком выступает министерство строительства Ингушетии.

Как отметил Глава республики Махмуд-Али Калиматов, главная задача властей — создать детям и молодежи широкое поле возможностей для занятий физкультурой.

Доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в Ингушетии в 2022 году составила 38,2%, в 2019 году показатели достигали лишь 21,6%. Проводимая в этом направлении работа подразумевает популяризацию спорта и продвижение ценностей здорового образа жизни среди детей и молодежи. Это очень важно для поддержания растущего стремления ребят заниматься физической культурой, завоёвывать спортивные вершины.

Как и положено, новый современный спорткомплекс будет обеспечен всем необходимым: душевыми, умывальниками, вентиляцией, пожарной сигнализацией и многим другим. В скором времени дети, которые временно занимаются в различных школах из-за сноса старого ФОКа, где были выявлены многочисленные нарушения, смогут возобновить свои тренировки в лучших условиях.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что власти региона запланировали до 2030 года строительство свыше 70 спортобъектов по новой программе развития детско-юношеского спорта. Речь идет о ФОКах, многофункциональных спортплощадках.