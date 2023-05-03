— Сулейман, как вы оцениваете выступление ингушских спортсменов на данном турнире?

— Из 12 наших дзюдоистов двое ребят стали победителями и двое бронзовыми призерами, есть еще пятое и седьмые места, которые также идут в зачет команде. Так что в целом выступление наших ребят я оцениваю положительно.

— Если говорить конкретно о ваших воспитанниках, по моим наблюдениям, они принесли в копилку сборной наибольшее количество наград. Насколько вы сами довольны их результатами, все ли у них получилось?

— Я бы не был настолько категоричен. Мы, тренеры, делаем одну работу и цель у нас тоже общая, поэтому говорить о том, чьи воспитанники добились больших результатов, неправильно. Спортивная жизнь в принципе состоит из побед и поражений — сегодня ты на вершине пьедестала, а завтра можешь проиграть в первом же круге. Так бывает. Что же касается моих учеников, то ребята выступили достойно, хотя ошибки у них тоже были.

— Наверняка перед соревнованиями вы ставили перед своими подопечными какие-то задачи — что-то получилось, что-то воплотить не удалось. Будете ли проводить анализ, делать работу над ошибками?

— Разумеется, подобная работа будет проводиться. Так происходит после каждых соревнований. Ошибки делают спортсмена мудрее, если их замечать и исправлять. Но если оставить все без изменений, то ошибки будут повторяться и на следующих соревнованиях.

— Среди ваших воспитанников победитель турнира, призер и спортсмен, ставший седьмым. Насколько ожидаемыми для вас были их результаты?

— С этими ребятами я работаю на протяжении восьми лет. Самый молодой из них — Рахим Хамхоев, он только в прошлом году вошел в юношеский состав, но у него большой потенциал. Ислам Боков уже достаточно титулованный спортсмен, его успех тоже ожидаем. Еще одним фаворитом в этом же весе был Рамзан Цечоев, на него я делал ставку, но его подвело волнение. Как итог — седьмое место.

— Психологическое состояние спортсмена на соревнованиях играет одну из ключевых ролей. Может ли тренер помочь ученику справиться с волнением?

— Без психологической устойчивости трудно добиться высоких результатов. Спортсмены, которые дома отлично борются, могут на соревнованиях проиграть даже новичку, просто не справившись с эмоциями. На мой взгляд, эту проблему можно решить только соревновательной практикой, поэтому я стараюсь как можно чаще вывозить ребят на турниры. Особенно это важно в юношеском возрасте. Тогда к переходу в юниоры спортсмен будет иметь достаточный соревновательный опыт и спокойно выполнять задачи тренера, оттачивая свою технику и свое мастерство.

— Раз уж речь зашла о технике, не могу не отметить выступление вашего воспитанника Рахима Хамхоева. Своими мастерскими подхватами и молниеносной реакцией он напомнил мне нашего олимпийца Хасана Халмурзиева.

— Вы правильно заметили, что у Рахима, как и у Хасана Халмурзиева, подхват является коронным броском. В его арсенале четыре разных подхвата. Конечно, за таким мастерством стоит огромный труд. Мы тратим много времени на отработку техники и доведение приемов до автоматизма. Это касается не только Рахима, так я работаю со всеми ребятами. Мы вместе идем маленькими шагами к заветной цели.

— Заветной целью каждого спортсмена являются Олимпийские игры, но в настоящее время наши спортсмены лишены возможности участвовать в международных соревнованиях. Не скажется ли это на уровне наших дзюдоистов?

— Я думаю, что это временное явление и российские спортсмены будут вновь участвовать в международных турнирах. А пока в России проводятся турниры международного уровня, которые дают возможность нашим спортсменам получать необходимый соревновательный опыт, чтобы они не теряли мотивации и шли к поставленной цели несмотря ни на что.

— Соревнования в Челябинске являлись отборочным этапом Кубка СНГ. Следующий турнир отборочного цикла пройдет в Санкт-Петербурге в начале июня. Планируете ли вы принять в нем участие?

— Поездка на «Кубок Анатолия Рахлина» в Санкт-Петербург в планах есть. Это престижный международный турнир, и мы будем к нему готовиться самым серьезным образом.

— Желаю вам и вашим воспитанникам удачи на предстоящих соревнованиях. А мы как всегда будем внимательно следить за их выступлением.